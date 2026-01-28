Рейтинг@Mail.ru
Воробьев назвал важным закон об НТО на частных участках
17:57 28.01.2026
Воробьев назвал важным закон об НТО на частных участках
Воробьев назвал важным закон об НТО на частных участках - РИА Новости, 28.01.2026
Воробьев назвал важным закон об НТО на частных участках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Государственную думу и Совет Федерации за принятие закона о размещении нестационарных торговых... РИА Новости, 28.01.2026
2026
РИА Новости
Воробьев назвал важным закон об НТО на частных участках

Губернатор Подмосковья Воробьев назвал важным закон об НТО на частных участках

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Государственную думу и Совет Федерации за принятие закона о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) на частных участках, глава региона назвал документ важным, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, регулирующий особенности размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках частной собственности. Теперь объекты можно будет устанавливать только в согласованных с органами местного самоуправления локациях.
Несмотря на то, что закон начнет действовать с 1 сентября, владельцы уже существующих НТО получат три месяца на подачу заявлений. В течение этого периода они вправе осуществлять торговлю без включения в утвержденные муниципалитетом схемы размещения.
Закон также вводит новый термин "мобильный торговый объект" – это НТО, представляющий собой транспортное средство (автолавка, автомагазин, прицеп, цистерна). Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке.
"Во всей нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион, его жители заинтересованы, чтобы, во-первых, это радовало глаз, выглядело эстетично, и второе – соблюдались санитарные нормы, все соответствовало сертификату качества. И те, кто работают в нестационарной торговле, должны это делать законно", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Воробьева.
Глава региона подчеркнул, что в свое время просил поддержать этот закон.
"Сегодня парламент поддержал, это говорит о том, что мы, регионы, имеем возможность при поддержке президента и дальше менять то, на что есть запрос у наших жителей", – сказал Воробьев.
На территории Подмосковья расположено более 138 тысяч предприятий торговли, 15% из которых – НТО (павильоны, палатки, киоски, ларьки, стенды, автомагазины, вендинговые аппараты, бахчевые и елочные развалы и другие). Одна треть из них находится на государственной и муниципальной земле, две трети – на частной.
В Подмосковье идет масштабная трансформация сферы нестационарной торговли. В 2025 году за различные нарушения было демонтировано свыше 4 тысяч НТО, в том числе около 1,3 тысячи на частной земле. Еще 3 тысячи объектов, расположенных на участках в частной собственности, не соответствуют требованиям и в 2026-2027 годах будут ликвидированы, отмечают в пресс-службе правительства Московской области.
Заголовок открываемого материала