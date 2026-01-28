Воробьев назвал важным закон об НТО на частных участках

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Государственную думу и Совет Федерации за принятие закона о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) на частных участках, глава региона назвал документ важным, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, регулирующий особенности размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках частной собственности. Теперь объекты можно будет устанавливать только в согласованных с органами местного самоуправления локациях.

Несмотря на то, что закон начнет действовать с 1 сентября, владельцы уже существующих НТО получат три месяца на подачу заявлений. В течение этого периода они вправе осуществлять торговлю без включения в утвержденные муниципалитетом схемы размещения.

Закон также вводит новый термин "мобильный торговый объект" – это НТО, представляющий собой транспортное средство (автолавка, автомагазин, прицеп, цистерна). Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке.

"Во всей нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион, его жители заинтересованы, чтобы, во-первых, это радовало глаз, выглядело эстетично, и второе – соблюдались санитарные нормы, все соответствовало сертификату качества. И те, кто работают в нестационарной торговле, должны это делать законно", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Воробьева.

Глава региона подчеркнул, что в свое время просил поддержать этот закон.

"Сегодня парламент поддержал, это говорит о том, что мы, регионы, имеем возможность при поддержке президента и дальше менять то, на что есть запрос у наших жителей", – сказал Воробьев.

На территории Подмосковья расположено более 138 тысяч предприятий торговли, 15% из которых – НТО (павильоны, палатки, киоски, ларьки, стенды, автомагазины, вендинговые аппараты, бахчевые и елочные развалы и другие). Одна треть из них находится на государственной и муниципальной земле, две трети – на частной.