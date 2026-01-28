Рейтинг@Mail.ru
10:21 28.01.2026 (обновлено: 10:31 28.01.2026)
Министр транспорта Кубани признал вину по делу о мошенничестве
Министр транспорта Кубани признал вину по делу о мошенничестве
происшествия, алексей переверзев
Министр транспорта Кубани признал вину по делу о мошенничестве

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяМинистр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев. Архивное фото
СОЧИ, 28 янв – РИА Новости. Арестованный по обвинению в мошенничестве министр транспорта Кубани Алексей Переверзев признал вину и дал подробные показания, заключив досудебное соглашение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Переверзев полностью признал вину и дал подробные показания на подельников, он заключил досудебное соглашение", - говорится в сообщении.
Анна Минькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову
27 января, 12:24
 
