https://ria.ru/20260128/pereverzev-2070707949.html
Министр транспорта Кубани признал вину по делу о мошенничестве
Министр транспорта Кубани признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 28.01.2026
Министр транспорта Кубани признал вину по делу о мошенничестве
Арестованный по обвинению в мошенничестве министр транспорта Кубани Алексей Переверзев признал вину и дал подробные показания, заключив досудебное соглашение,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:21:00+03:00
2026-01-28T10:21:00+03:00
2026-01-28T10:31:00+03:00
происшествия
алексей переверзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069318036_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a34d575d874a87fded411a1a9b90bb21.jpg
https://ria.ru/20260127/minkova-2070514319.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069318036_194:0:1094:675_1920x0_80_0_0_3fa15fd52cd9c2d5807855ce6df4aa15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей переверзев
Происшествия, Алексей Переверзев
Министр транспорта Кубани признал вину по делу о мошенничестве
РИА Новости: Переверзев дал показания по делу о мошенничестве