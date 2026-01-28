Рейтинг@Mail.ru
15:09 28.01.2026
украина, россия, киев, татьяна москалькова
Украина, Россия, Киев, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала уделить внимание переселенцам из Украины в Россию

Москалькова призвала помочь переселенцам из Украины в адаптации в России

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гражданам, которые в 2022-2023 годах переехали с Украины в Россию, необходимо уделить особое внимание, чтобы помочь им в адаптации, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Уполномоченный в среду на пленарном заседании Государственной думы представляет депутатам доклад о своей деятельности за 2025 год.
"Просила бы обратить внимание на то, что есть граждане, которые переселились из Украины в 2022-2023 году из-под Киева, Харькова, когда они пришли за безопасностью в Россию, приняли гражданство российское, и теперь они, конечно, не могут вернуться на Украину, но и у нас пока нет программы их адаптации, предоставления им жилья, постановки их на учет, возможности кредитования для решения жизненных вопросов. Хотелось бы этим вопросам уделить особое внимание", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной
27 января, 16:40
 
УкраинаРоссияКиевТатьяна Москалькова
 
 
