Москалькова призвала уделить внимание переселенцам из Украины в Россию
Гражданам, которые в 2022-2023 годах переехали с Украины в Россию, необходимо уделить особое внимание, чтобы помочь им в адаптации, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:09:00+03:00
