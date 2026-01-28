Москалькова призвала уделить внимание переселенцам из Украины в Россию

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гражданам, которые в 2022-2023 годах переехали с Украины в Россию, необходимо уделить особое внимание, чтобы помочь им в адаптации, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.