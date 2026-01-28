ЦСКА подтвердил переговоры с "Партизаном" по поводу двух игроков

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА подтвердил, что ведет переговоры с белградским "Партизаном" по поводу футболистов Николы Симича и Милана Рогановича.
По информации СМИ, армейцы предложили за 18-летнего сербского защитника Симича 6,5 млн евро. По 20-летнему защитнику сборной Черногории Рогановичу, чью трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 3 млн евро, конкретных предложений не направлялось.
"Симич и Роганович - действительно интересные молодые футболисты, по которым наш клуб сделал предложение, и оно в силе. Мы понимаем важность их развития через игровую практику. На данный момент существуют определенные разногласия в дате их присоединения к ЦСКА в случае заключения сделки, но считаем, что расхождения могут быть улажены. Вне зависимости от переговоров с "Партизаном" клуб и далее будет стараться системно привлекать молодых талантливых футболистов", - сообщил в своем Telegram-канале директор по коммуникациям "красно-синих" Кирилл Брейдо.
Ранее СМИ также сообщали, что "Партизан" рассматривает вариант аренды защитника московского ЦСКА Ильи Агапова и трансфера белорусского нападающего армейцев Артема Шуманского.
"По Артему Шуманскому и Илье Агапову. "Крылья Советов" вышли на клуб и Артема раньше, а также обеспечили заметно более выгодные финансовые условия. По Илье на текущий момент в ЦСКА актуального предложения нет", - добавил Брейдо.