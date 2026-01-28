Овечкин не гонится за рекордами, считает Кожевников

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не гонится за рекордными достижениями и если у него не получится в текущем сезоне превзойти показатель канадца Уэйна Гретцки по сумме заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли, то он сделает это в следующем.
"Кэпиталз" в среду уступили в гостях команде "Сиэтл Кракен" - 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды. Гретцки является рекордсменом по сумме голов в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли (1016), на счету 40-летнего Овечкина стало 996 шайб. Форвард в нынешнем сезоне 22 раза поразил ворота соперников.
28 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
21:15 • Джаред Маккенн
30:09 • Джаред Маккенн
(Мэттью Бенирс, Райан Линдгрен)
37:54 • Джордан Эберле
53:12 • Рикер Эванс
56:27 • Мэттью Бенирс
42:30 • Александр Овечкин
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
"Саше будет трудно в этом сезоне забросить 20 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. Будем желать ему удачи. Но он же, по большому счету, не гонится за рекордами. Если не получится в этом году, значит сделает это в следующем сезоне. Все равно праздник у нас будет (с улыбкой). Саша - первый человек, который достиг такой недосягаемой высоты. Наш товарищ, патриот своей Родины и любимец практически всей страны. Я не знаю, кто может не любить Александра. Выражаю ему уважение, он просто красавец и настоящий бомбардир", - сказал Кожевников.
"Я думаю, что Саша останется на следующий год, все-таки он много значит для Вашингтона - и для клуба, и для города. Его нахождение там - это же еще и бизнес, считаю, что в клубе изготовят еще немало маек с Овечкиным и продадут их. Он же популярнейший в городе и НХЛ человек", - добавил собеседник агентства.
Фетисов оценил шансы "Вашингтона" пробиться в плей-офф НХЛ
28 января, 11:49