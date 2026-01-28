Овечкин не гонится за рекордами, считает Кожевников

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не гонится за рекордными достижениями и если у него не получится в текущем сезоне превзойти показатель канадца Уэйна Гретцки по сумме заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли, то он сделает это в следующем.

"Кэпиталз" в среду уступили в гостях команде " Сиэтл Кракен " - 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды. Гретцки является рекордсменом по сумме голов в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли (1016), на счету 40-летнего Овечкина стало 996 шайб. Форвард в нынешнем сезоне 22 раза поразил ворота соперников.

"Саше будет трудно в этом сезоне забросить 20 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. Будем желать ему удачи. Но он же, по большому счету, не гонится за рекордами. Если не получится в этом году, значит сделает это в следующем сезоне. Все равно праздник у нас будет (с улыбкой). Саша - первый человек, который достиг такой недосягаемой высоты. Наш товарищ, патриот своей Родины и любимец практически всей страны. Я не знаю, кто может не любить Александра. Выражаю ему уважение, он просто красавец и настоящий бомбардир", - сказал Кожевников.