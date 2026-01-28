Рейтинг@Mail.ru
Овечкин не гонится за рекордами, считает Кожевников - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:38 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ovechkin-2070773813.html
Овечкин не гонится за рекордами, считает Кожевников
Овечкин не гонится за рекордами, считает Кожевников - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Овечкин не гонится за рекордами, считает Кожевников
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T14:38:00+03:00
2026-01-28T14:38:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
уэйн гретцки
вашингтон кэпиталз
сиэтл кракен
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070696489_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_8e3df252caefb1dbf7e7410dc00215b3.jpg
https://ria.ru/20260128/nhl-2070726356.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070696489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_724c425f95e2b5fc2f98afa46c7065e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр овечкин, уэйн гретцки, вашингтон кэпиталз, сиэтл кракен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Вашингтон Кэпиталз, Сиэтл Кракен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин не гонится за рекордами, считает Кожевников

Кожевников: Овечкин не гонится за рекордом по шайбам в чемпионатах НХЛ

© REUTERS / Steven BisigАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Steven Bisig
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не гонится за рекордными достижениями и если у него не получится в текущем сезоне превзойти показатель канадца Уэйна Гретцки по сумме заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли, то он сделает это в следующем.
"Кэпиталз" в среду уступили в гостях команде "Сиэтл Кракен" - 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды. Гретцки является рекордсменом по сумме голов в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли (1016), на счету 40-летнего Овечкина стало 996 шайб. Форвард в нынешнем сезоне 22 раза поразил ворота соперников.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Сиэтл
5 : 1
Вашингтон
21:15 • Джаред Маккенн
(Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон)
30:09 • Джаред Маккенн
(Мэттью Бенирс, Райан Линдгрен)
37:54 • Джордан Эберле
(Джаред Маккенн, Адам Ларссон)
53:12 • Рикер Эванс
(Фредерик Годро)
56:27 • Мэттью Бенирс
(Джаред Маккенн, Брэндон Монтур)
42:30 • Александр Овечкин
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Саше будет трудно в этом сезоне забросить 20 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. Будем желать ему удачи. Но он же, по большому счету, не гонится за рекордами. Если не получится в этом году, значит сделает это в следующем сезоне. Все равно праздник у нас будет (с улыбкой). Саша - первый человек, который достиг такой недосягаемой высоты. Наш товарищ, патриот своей Родины и любимец практически всей страны. Я не знаю, кто может не любить Александра. Выражаю ему уважение, он просто красавец и настоящий бомбардир", - сказал Кожевников.
"Я думаю, что Саша останется на следующий год, все-таки он много значит для Вашингтона - и для клуба, и для города. Его нахождение там - это же еще и бизнес, считаю, что в клубе изготовят еще немало маек с Овечкиным и продадут их. Он же популярнейший в городе и НХЛ человек", - добавил собеседник агентства.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Фетисов оценил шансы "Вашингтона" пробиться в плей-офф НХЛ
28 января, 11:49
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинУэйн ГретцкиВашингтон КэпиталзСиэтл КракенНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала