В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 28.01.2026
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:52:00+03:00
2026-01-28T00:52:00+03:00
2026-01-28T00:52:00+03:00
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы