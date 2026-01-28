Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:24 28.01.2026
"Жаль не на Олимпиаде": Навка пришла в восторг от выступления Степановой
"Жаль не на Олимпиаде": Навка пришла в восторг от выступления Степановой
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка под впечатлением от выступления Александры Степановой на шоу "Ледниковый период" отметила, что хотела бы... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
фигурное катание
спорт
иван скобрев
татьяна навка
александра степанова (фигурное катание)
Новости
"Жаль не на Олимпиаде": Навка пришла в восторг от выступления Степановой

Навка выразила сожаление в связи с неучастием Степановой в Олимпиаде

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка под впечатлением от выступления Александры Степановой на шоу "Ледниковый период" отметила, что хотела бы увидеть фигуристку на Олимпиаде.
В новом сезоне шоу "Ледниковый период" Степанова выступает в паре с конькобежцем Иваном Скобревым. Возможность квалифицироваться на Олимпиаду-2026 получили по одному спортсмену в одиночном катании у мужчин и женщин.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Бунтарка и мученица. Почему Трусовой будет тяжелее, чем Валиевой
21 января, 12:49
"Не очень здорово, что вы не на Олимпиаде. Лучше бы мы собрались на Олимпийских играх, но коли все так случилось не по нашей вине, то это счастье и радость, что ты здесь и любима зрителями. А в прошлом сезоне стала мамой", - сказала Навка.
"Я тебя такую не видела. Может, со Скобревым тебя поставить на соревнования? Может, Ванька (Букин) что-то не то делает?" - отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В декабре Степанова и ее партнер Иван Букин защитили титул чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду, победив на первенстве страны в Санкт-Петербурге.
Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Замуж тоже собралась? Щербакова, Трусова и Косторная начали новую битву
15 января, 19:15
 
