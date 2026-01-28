"Жаль не на Олимпиаде": Навка пришла в восторг от выступления Степановой

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка под впечатлением от выступления Александры Степановой на шоу "Ледниковый период" отметила, что хотела бы увидеть фигуристку на Олимпиаде.
В новом сезоне шоу "Ледниковый период" Степанова выступает в паре с конькобежцем Иваном Скобревым. Возможность квалифицироваться на Олимпиаду-2026 получили по одному спортсмену в одиночном катании у мужчин и женщин.
"Не очень здорово, что вы не на Олимпиаде. Лучше бы мы собрались на Олимпийских играх, но коли все так случилось не по нашей вине, то это счастье и радость, что ты здесь и любима зрителями. А в прошлом сезоне стала мамой", - сказала Навка.
"Я тебя такую не видела. Может, со Скобревым тебя поставить на соревнования? Может, Ванька (Букин) что-то не то делает?" - отметила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В декабре Степанова и ее партнер Иван Букин защитили титул чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду, победив на первенстве страны в Санкт-Петербурге.