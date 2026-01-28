"Жаль не на Олимпиаде": Навка пришла в восторг от выступления Степановой

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка под впечатлением от выступления Александры Степановой на шоу "Ледниковый период" отметила, что хотела бы увидеть фигуристку на Олимпиаде.