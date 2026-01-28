https://ria.ru/20260128/napoli-chelsi-smotret-onlayn-2070828856.html
"Наполи" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Наполи" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Наполи" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Наполи" и "Челси" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
футбол
наполи
челси
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069451667_0:311:1080:919_1920x0_80_0_0_7b5b6cb6a54f47014c76b459cc6b3952.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069451667_0:210:1080:1020_1920x0_80_0_0_8a37d06b88b58f06975638ca76b9d764.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наполи, челси, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, Наполи, Челси, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт