В США напали на критикующую Трампа конгрессвумен
05:44 28.01.2026 (обновлено: 07:47 28.01.2026)
В США напали на критикующую Трампа конгрессвумен
В США напали на критикующую Трампа конгрессвумен
2026
1920
1920
true
В США напали на критикующую Трампа конгрессвумен

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Конгрессвумен-демократ сомалийского происхождения Ильхан Омар была вынуждена прервать свое выступление из-за того, что на нее была распылена жидкость неизвестного происхождения, передает корреспондент РИА Новости.
"(Министр внутренней безопасности США Кристи - ред.) Ноэм должна подать в отставку или быть подвергнутой импичменту", - после этих слов в ее сторону была распылена жидкость неизвестным мужчиной, которого тут же скрутила охрана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать
Вчера, 03:17
Выступление конгрессвумен посвящено критике рейдов миграционной полиции США ICE в штате Миннесота, представителем которого она является. В нем продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
На вопрос о том, что за жидкость была распылена на ее одежду, Омар заявила, что не знает, и продолжила свое выступление, подчеркнув, что напавшему на нее "это не сойдет с рук".
При этом ее сотрудница умоляла ее прекратить выступление и провериться у докторов, так как распыленная жидкость "пахнет отвратительно".
Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.
Трамп на фоне критики признал возможно неуместными действия командира пограничного патруля США Грегори Бовино в Миннесоте.
