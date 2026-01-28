Напавший с ножом на жену и сына в Москве рассказал о причине конфликта

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на жену и сына на севере Москвы, на допросе рассказал, что конфликт возник на почве его регулярного употребления алкоголя, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Накануне в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что вечером 26 января пьяный мужчина напал с ножом на жену и сына на севере Москвы. Предварительно, глава семейства нанес не менее 4 ножевых ранений жене и не менее 8 - сыну-подростку. Пострадавшие были своевременно госпитализированы. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Мужчине предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Обвиняемый также сообщил следствию, что конфликт с супругой и сыном возник на почве регулярного употребления им алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
В среду следствие ходатайствует перед Коптевским районным судом Москвы об аресте обвиняемого. В рамках расследования мужчине будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
