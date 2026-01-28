https://ria.ru/20260128/moskva-2070918199.html
Коммунальщики Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Многотысячный коллектив городских служб Москвы работает в усиленном режиме из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Многотысячный коллектив городских служб Москвы работает в усиленном режиме из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Сильный снегопад не делает пауз. Днем и ночью, без остановок, коммунальщики очищают улично-дорожную сеть, вывозят снег, проводят противогололедную обработку. Многотысячный коллектив городских служб в эти дни работает в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, интенсивный снегопад продолжится и 29 января, затем осадки станут слабее и сохранятся до конца недели. Горслужбы просят с пониманием относиться к их работе и не препятствовать движению спецтехники.