Коммунальщики Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

"Сильный снегопад не делает пауз. Днем и ночью, без остановок, коммунальщики очищают улично-дорожную сеть, вывозят снег, проводят противогололедную обработку. Многотысячный коллектив городских служб в эти дни работает в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, интенсивный снегопад продолжится и 29 января, затем осадки станут слабее и сохранятся до конца недели. Горслужбы просят с пониманием относиться к их работе и не препятствовать движению спецтехники.