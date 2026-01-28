Ликсутов: завод из ОЭЗ Москвы изготовил 10 миллионов медицинских изделий

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Завод "Элта", новое предприятие из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", изготовил около 600 тысяч глюкометров и 10 миллионов упаковок тест-полосок к ним в прошлом году, указал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город активно содействует развитию столичной промышленности. Благодаря комплексу эффективных городских мер поддержки в ОЭЗ “Технополис Москва” успешно развивается производство высокотехнологичных медицинских изделий и медоборудования. По итогам 2025 года предприятие выпустило порядка 600 тысяч глюкометров и 10 миллионов упаковок тест-полосок к ним", — приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.

Он добавил, что среди разработок предприятия можно найти пять моделей измерителей глюкозы, ручка-прокалыватель и прибор для определения процентного содержания гликогемоглобина в крови.

Завод "Элта" разработал также "умный" глюкометр с функцией передачи данных на телефон и специальное приложение, которое позволяет пациенту отправлять данные мониторинга медицинскому работнику.

На данный момент в "Технополисе Москва" располагаются свыше 240 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 128 предприятий. В ОЭЗ создают лекарственные средства, медицинские изделия, микроэлектронику, станки, робототехнику, лифты, аккумуляторы, инновационные изделия для космической отрасли, комплектующие к электромобилям и новые материалы.