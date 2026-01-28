https://ria.ru/20260128/moskalkova-2070844479.html
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение - РИА Новости, 28.01.2026
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила предоставлять мобилизованным военнослужащим, не заключившим контракт с МО РФ, право на... РИА Новости, 28.01.2026
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила предоставлять мобилизованным военнослужащим, не заключившим контракт с МО РФ, право на увольнение в связи наличием близких родственников, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.
"Министерству обороны Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении мобилизованным военнослужащим, не заключившим контракт с Минобороны России, права на увольнение в связи с наличием близких родственников, нуждающихся в постоянном постороннем уходе", - говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.