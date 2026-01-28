Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 28.01.2026
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение - РИА Новости, 28.01.2026
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила предоставлять мобилизованным военнослужащим, не заключившим контракт с МО РФ, право на... РИА Новости, 28.01.2026
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение

РИА Новости: Москалькова предложила дать бойца СВО право на допувольнение

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила предоставлять мобилизованным военнослужащим, не заключившим контракт с МО РФ, право на увольнение в связи наличием близких родственников, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.
"Министерству обороны Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении мобилизованным военнослужащим, не заключившим контракт с Минобороны России, права на увольнение в связи с наличием близких родственников, нуждающихся в постоянном постороннем уходе", - говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Госдума приняла закон о защите трудовых прав вернувшихся с военной службы
23 сентября 2025, 14:25
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
