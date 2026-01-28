https://ria.ru/20260128/moshenniki-2070673125.html
Мошенники обманывают россиян под предлогом отключения электроэнергии
Мошенники обманывают россиян под предлогом отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.01.2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом отключения электроэнергии
Аферисты от имени мастеров участка сообщают жильцам многоквартирных домов в России о якобы отключении электроэнергии и просят подтвердить персональные данные,... РИА Новости, 28.01.2026
россия
2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом отключения электроэнергии
РИА Новости: аферисты от имени мастеров говорят жильцам о якобы отключении света
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аферисты от имени мастеров участка сообщают жильцам многоквартирных домов в России о якобы отключении электроэнергии и просят подтвердить персональные данные, выяснило РИА Новости.
Злоумышленник звонит жертве, представляется мастером участка и сообщает, что в ближайшее время в его доме отключат электроэнергию.
Мошенник также уточняет, что готов опустить в почтовый ящик уведомление об отключении электричества, но для этого человеку необходимо подтвердить свои личные данные.