Мошенники обманывают россиян под предлогом отключения электроэнергии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аферисты от имени мастеров участка сообщают жильцам многоквартирных домов в России о якобы отключении электроэнергии и просят подтвердить персональные данные, выяснило РИА Новости.

Злоумышленник звонит жертве, представляется мастером участка и сообщает, что в ближайшее время в его доме отключат электроэнергию.