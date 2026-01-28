Молдавский политолог рассказал, какую угрозу Кишинев считает главной

КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Все государственные институты Молдавии сосредоточены исключительно на борьбе с гибридными угрозами в ущерб всем остальным проблемы и кризисам, поскольку это позволяет оправдывать любые провалы и просить у партнеров еще больше денег, считает политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"В Молдавии сегодня есть одна официально утверждённая "главная угроза" - гибридная война, именно ею заняты почти все государственные институты, теперь ещё и Центр кризисного менеджмента. Это вполне рабочая "модель воспроизведения рисков", потому что под "угрозу" можно: получать финансирование, оправдывать провалы, закрывать неудобные вопросы, не отвечать за результат", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за последние четыре года внешний долг Молдавии увеличился примерно на 30%, достигнув исторического максимума — около 60% ВВП. Эксперт обращает внимание, что этот рост совпал с тем, как вся политическая система сосредоточилась на "гибридной угрозе" как главном оправдании своей деятельности, оставив реальные проблемы — экономику, демографию, инфраструктуру — вне зоны ответственности.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
