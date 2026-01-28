Он отметил, что за последние четыре года внешний долг Молдавии увеличился примерно на 30%, достигнув исторического максимума — около 60% ВВП. Эксперт обращает внимание, что этот рост совпал с тем, как вся политическая система сосредоточилась на "гибридной угрозе" как главном оправдании своей деятельности, оставив реальные проблемы — экономику, демографию, инфраструктуру — вне зоны ответственности.