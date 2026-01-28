Кто опозорится и пролетит мимо плей-офф? Последний тур Лиги чемпионов!

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В среду вечером состоятся матчи заключительно тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, по итогам которого восемь из 36 участников напрямую выйдут в 1/8 финала главного клубного турнира Старого Света, а еще 16 сыграют в стыковых матчах.
Расписание матчей
Восемнадцать встреч начнутся сегодня в 23:00 мск. Вот какие противостояния будут сыграны в среду:
- "Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия);
- "ПСЖ" (Франция) — "Ньюкасл" (Англия);
- "Бенфика" (Португалия) — "Реал" (Испания);
- ПСВ (Нидерланды) — "Бавария" (Германия);
- "Боруссия" (Германия) — "Интер" (Италия);
- "Манчестер Сити" (Англия) — "Галатасарай" (Турция);
- "Ливерпуль" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан);
- "Барселона" (Испания) — "Копенгаген" (Дания);
- "Монако" (Монако) — "Ювентус" (Италия);
- "Арсенал" (Англия) — "Кайрат" (Казахстан);
- "Атлетико" (Испания) — "Будё-Глимт" (Норвегия);
- "Атлетик" (Испания) — "Спортинг" (Португалия);
- "Брюгге" (Бельгия) — "Марсель" (Франция);
- "Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия);
- "Байер" (Германия) — "Вильярреал" (Испания);
- "Юнион" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия);
- "Аякс" (Нидерланды) — "Олимпиакос" (Греция);
- "Пафос" (Кипр) — "Славия" (Чехия).
Где смотреть
Прямые трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за играми также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Расклады перед последним туром
- Выходят в 1/8 финала напрямую: "Арсенал" (21 очко), "Бавария" (18), "Реал", "Ливерпуль" (по 15), "Тоттенхэм" (14), "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл" и "Челси" (по 13);
- Зона стыковых матчей: "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта" (по 13), "Интер", "Ювентус" (по 12), "Боруссия" (11), "Галатасарай", "Карабах" (по 10), "Марсель", "Байер", "Монако" (по 9), ПСВ, "Атлетик" и "Олимпиакос" (по 8);
- Вылетают из еврокубков: "Наполи", "Копенгаген" (по 8), "Брюгге" (7), "Будё-Глимт", "Бенфика", "Пафос", "Юнион", "Аякс" (6), "Айнтрахт" (4), "Славия" (3), "Вильярреал" и "Кайрат" (1).
Отметим, что место в 1/8 финала обеспечили всего два клуба — это непобежденный "Арсенал" и "Бавария". Куда больше команд обеспечили себе как минимум место в "стыках": это "Аталанта", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "ПСЖ", "Реал", "Спортинг", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ювентус".
Что касается клубов, которые точно покинут еврокубки, то в их число пока вошли "Айнтрахт", "Вильярреал", "Кайрат" и "Славия".
Турнирная таблица
Гонка бомбардиров
Тут с большим отрывом лидирует Килиан Мбаппе из "Реала". В прошлом туре француз повторил рекорд Криштиану Роналду по голам за один общий/групповой этап ЛЧ (11 забитых мячей).
- Килиан Мбаппе ("Реал") — 11;
- Гарри Кейн ("Бавария") — 7;
- Энтони Гордон ("Ньюкасл") — 6;
- Виктор Осимхен ("Галатасарай") — 6;
- Кевин Холанд ("Манчестер Сити") — 6;
- Харви Барнс ("Ньюкасл") — 5;
- Габриэл Мартинелли ("Арсенал") — 5;
- Фермин Лопес ("Барселона") — 5.
Интересные афиши
- "Наполи" против "Челси". Чемпионы Италии с Антонио Конте могут стать главным разочарованием общего этапа и бесславно вылететь из Лиги чемпионов.
- "ПСЖ" — "Ньюкасл". Рубка двух команд из первой "восьмерки" — либо действующие победители ЛЧ с восстановившимся после травмы Матвеем Сафоновым, либо англичане, либо вообще оба клуба могут остаться без прямой путевки в 1/8 финала.
- "Манчестер Сити" против "Галатасарая". Учитывая то, как бесславно закончилась прошлая Лига чемпионов для "горожан" (вылетели в "стыках" от "Реала"), сейчас команде Хосепа Гвардиолы необходимо побеждать и сразу выходить в 1/8 финала.
- "Бенфика" — "Реал". Жозе Моуринью с "орлами" принимает бывший клуб в Лиссабоне, который тренировал с 2010 по 2013 год, и только сенсация поможет португальцам зацепиться за евровесну.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖозе Моуриньо в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА между ЦСКА и "Реалом"
- "Ливерпуль" против "Карабаха". Чемпионы Азербайджана уже поразили своей игрой в нынешней ЛЧ. Однако в Ливерпуле необходимо запиться за очки и сохранить место в зоне "стыков".
- ПСВ — "Бавария". Немецкий гранд все вопросы решил, чего не скажешь о хозяевах, которых в Нидерландах устроит только победа.
- "Боруссия" против "Интера". Обе команды в случае победы могут надеяться на прямое попадание в 1/8 финала.
- "Арсенал" — "Кайрат". Сохранят ли "канониры" ноль в графе "поражения" и смогут ли довести свой показатель в нынешнем розыгрыше ЛЧ до семи побед в семи встречах?
- "Монако" против "Ювентуса". Команда Александра Головина, несмотря на унижение в Мадриде на прошлой неделе, бьется за место в "стыках", в то время как "старая сеньора" может помечтать о прямом выходе в 1/8 финала.
- "Атлетико" — "Будё-Глимт". В Испании норвежский клуб с Никитой Хайкиным в воротах постарается сотворить чудо и в последний момент заскочить в топ-24.
- "Аякс" против "Олимпиакоса". Самый титулованный клуб Нидерландов, проваливающий еврокампанию, и чемпионы Греции, которые сейчас занимают "спасительное" 24-е место, бьются за право сыграть в стыках.
Расписание плей-офф Лиги чемпионов
- Стыковые матчи: первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, а ответные назначены на 24 и 25 числа.
- 1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта.
- 1/4 финала: 7 и 8, а потом 14 и 15 апреля.
- Полуфиналы: 28/29 апреля и 5/6 мая.
Финал пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".