Рейтинг@Mail.ru
Лига чемпионов УЕФА: смотреть матчи онлайн 28 февраля
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:45 28.01.2026 (обновлено: 01:05 29.01.2026)
https://ria.ru/20260128/liga-chempionov-smotret-onlayn-2070567768.html
Кто опозорится и пролетит мимо плей-офф? Последний тур Лиги чемпионов!
Лига чемпионов УЕФА: смотреть матчи онлайн 28 февраля
Кто опозорится и пролетит мимо плей-офф? Последний тур Лиги чемпионов!
В среду вечером состоятся матчи заключительно тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, по итогам которого восемь из 36 участников напрямую выйдут в РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-28T16:45:00+03:00
2026-01-29T01:05:00+03:00
футбол
лига чемпионов уефа
спорт
материалы риа спорт
анонсы и трансляции матчей
килиан мбаппе
гарри кейн
арсенал (лондон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070602531_0:0:988:556_1920x0_80_0_0_edf577575c09c9b067b902e3acc5dfa6.jpg
https://ria.ru/20260121/real-2069192611.html
https://ria.ru/20260122/liga-chempionov-2069455771.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070602531_124:0:865:556_1920x0_80_0_0_6fcfb2f8077894129bccf113b95e2bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
лига чемпионов уефа, спорт, материалы риа спорт, анонсы и трансляции матчей, килиан мбаппе, гарри кейн, арсенал (лондон), челси, реал мадрид, пари сен-жермен (псж), наполи, монако, ювентус, кайрат, бенфика, жозе моуринью, будё-глимт, никита хайкин, матвей сафонов, аякс, олимпиакос (пирей), атлетико (мадрид), псв, бавария, боруссия (дортмунд), интер, манчестер сити, галатасарай, ньюкасл юнайтед
Футбол, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Материалы РИА Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Арсенал (Лондон), Челси, Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Наполи, Монако, Ювентус, Кайрат, Бенфика, Жозе Моуринью, Будё-Глимт, Никита Хайкин, Матвей Сафонов, Аякс, Олимпиакос (Пирей), Атлетико (Мадрид), ПСВ, Бавария, Боруссия (Дортмунд), Интер, Манчестер Сити, Галатасарай, Ньюкасл Юнайтед
Кто опозорится и пролетит мимо плей-офф? Последний тур Лиги чемпионов!

Все матчи заключительно тура общего этапа Лиги чемпионов начнутся в 23:00 мск

© UEFA.comЛерой Сане, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе
Лерой Сане, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© UEFA.com
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В среду вечером состоятся матчи заключительно тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, по итогам которого восемь из 36 участников напрямую выйдут в 1/8 финала главного клубного турнира Старого Света, а еще 16 сыграют в стыковых матчах.

Расписание матчей

Восемнадцать встреч начнутся сегодня в 23:00 мск. Вот какие противостояния будут сыграны в среду:
  • "Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия);
  • "ПСЖ" (Франция) — "Ньюкасл" (Англия);
  • "Бенфика" (Португалия) — "Реал" (Испания);
  • ПСВ (Нидерланды) — "Бавария" (Германия);
  • "Боруссия" (Германия) — "Интер" (Италия);
  • "Манчестер Сити" (Англия) — "Галатасарай" (Турция);
  • "Ливерпуль" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан);
  • "Барселона" (Испания) — "Копенгаген" (Дания);
  • "Монако" (Монако) — "Ювентус" (Италия);
  • "Арсенал" (Англия) — "Кайрат" (Казахстан);
  • "Атлетико" (Испания) — "Будё-Глимт" (Норвегия);
  • "Атлетик" (Испания) — "Спортинг" (Португалия);
  • "Брюгге" (Бельгия) — "Марсель" (Франция);
  • "Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия);
  • "Байер" (Германия) — "Вильярреал" (Испания);
  • "Юнион" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия);
  • "Аякс" (Нидерланды) — "Олимпиакос" (Греция);
  • "Пафос" (Кипр) — "Славия" (Чехия).

Где смотреть

Прямые трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за играми также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Посоветовал Сане хрень": "Реал" унизил "Монако" Головина на глазах Карпина
21 января, 01:20

Расклады перед последним туром

  • Выходят в 1/8 финала напрямую: "Арсенал" (21 очко), "Бавария" (18), "Реал", "Ливерпуль" (по 15), "Тоттенхэм" (14), "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл" и "Челси" (по 13);
  • Зона стыковых матчей: "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта" (по 13), "Интер", "Ювентус" (по 12), "Боруссия" (11), "Галатасарай", "Карабах" (по 10), "Марсель", "Байер", "Монако" (по 9), ПСВ, "Атлетик" и "Олимпиакос" (по 8);
  • Вылетают из еврокубков: "Наполи", "Копенгаген" (по 8), "Брюгге" (7), "Будё-Глимт", "Бенфика", "Пафос", "Юнион", "Аякс" (6), "Айнтрахт" (4), "Славия" (3), "Вильярреал" и "Кайрат" (1).
Отметим, что место в 1/8 финала обеспечили всего два клуба — это непобежденный "Арсенал" и "Бавария". Куда больше команд обеспечили себе как минимум место в "стыках": это "Аталанта", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "ПСЖ", "Реал", "Спортинг", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ювентус".
Что касается клубов, которые точно покинут еврокубки, то в их число пока вошли "Айнтрахт", "Вильярреал", "Кайрат" и "Славия".

Турнирная таблица

Гонка бомбардиров

Тут с большим отрывом лидирует Килиан Мбаппе из "Реала". В прошлом туре француз повторил рекорд Криштиану Роналду по голам за один общий/групповой этап ЛЧ (11 забитых мячей).
  • Килиан Мбаппе ("Реал") — 11;
  • Гарри Кейн ("Бавария") — 7;
  • Энтони Гордон ("Ньюкасл") — 6;
  • Виктор Осимхен ("Галатасарай") — 6;
  • Кевин Холанд ("Манчестер Сити") — 6;
  • Харви Барнс ("Ньюкасл") — 5;
  • Габриэл Мартинелли ("Арсенал") — 5;
  • Фермин Лопес ("Барселона") — 5.

Интересные афиши

  • "Наполи" против "Челси". Чемпионы Италии с Антонио Конте могут стать главным разочарованием общего этапа и бесславно вылететь из Лиги чемпионов.
  • "ПСЖ" — "Ньюкасл". Рубка двух команд из первой "восьмерки" — либо действующие победители ЛЧ с восстановившимся после травмы Матвеем Сафоновым, либо англичане, либо вообще оба клуба могут остаться без прямой путевки в 1/8 финала.
  • "Манчестер Сити" против "Галатасарая". Учитывая то, как бесславно закончилась прошлая Лига чемпионов для "горожан" (вылетели в "стыках" от "Реала"), сейчас команде Хосепа Гвардиолы необходимо побеждать и сразу выходить в 1/8 финала.
  • "Бенфика" — "Реал". Жозе Моуринью с "орлами" принимает бывший клуб в Лиссабоне, который тренировал с 2010 по 2013 год, и только сенсация поможет португальцам зацепиться за евровесну.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖозе Моуриньо в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА между ЦСКА и "Реалом"
Жозе Моуриньо в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА между ЦСКА и Реалом - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Жозе Моуриньо в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА между ЦСКА и "Реалом"
  • "Ливерпуль" против "Карабаха". Чемпионы Азербайджана уже поразили своей игрой в нынешней ЛЧ. Однако в Ливерпуле необходимо запиться за очки и сохранить место в зоне "стыков".
  • ПСВ — "Бавария". Немецкий гранд все вопросы решил, чего не скажешь о хозяевах, которых в Нидерландах устроит только победа.
  • "Боруссия" против "Интера". Обе команды в случае победы могут надеяться на прямое попадание в 1/8 финала.
  • "Арсенал" — "Кайрат". Сохранят ли "канониры" ноль в графе "поражения" и смогут ли довести свой показатель в нынешнем розыгрыше ЛЧ до семи побед в семи встречах?
  • "Монако" против "Ювентуса". Команда Александра Головина, несмотря на унижение в Мадриде на прошлой неделе, бьется за место в "стыках", в то время как "старая сеньора" может помечтать о прямом выходе в 1/8 финала.
  • "Атлетико" — "Будё-Глимт". В Испании норвежский клуб с Никитой Хайкиным в воротах постарается сотворить чудо и в последний момент заскочить в топ-24.
  • "Аякс" против "Олимпиакоса". Самый титулованный клуб Нидерландов, проваливающий еврокампанию, и чемпионы Греции, которые сейчас занимают "спасительное" 24-е место, бьются за право сыграть в стыках.

Расписание плей-офф Лиги чемпионов

  • Стыковые матчи: первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, а ответные назначены на 24 и 25 числа.
  • 1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта.
  • 1/4 финала: 7 и 8, а потом 14 и 15 апреля.
  • Полуфиналы: 28/29 апреля и 5/6 мая.
Финал пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!
22 января, 01:35
 
ФутболЛига чемпионов 2025-2026СпортМатериалы РИА СпортАнонсы и трансляции матчейКилиан МбаппеГарри КейнАрсенал (Лондон)ЧелсиРеал МадридПари Сен-Жермен (ПСЖ)НаполиМонакоЮвентусКайратБенфикаЖозе МоуриньюБудё-ГлимтНикита ХайкинМатвей СафоновАяксОлимпиакос (Пирей)Атлетико (Мадрид)ПСВБаварияБоруссия (Дортмунд)ИнтерМанчестер СитиГалатасарайНьюкасл Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала