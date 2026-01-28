Кто опозорится и пролетит мимо плей-офф? Последний тур Лиги чемпионов!

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В среду вечером состоятся матчи заключительно тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, по итогам которого восемь из 36 участников напрямую выйдут в 1/8 финала главного клубного турнира Старого Света, а еще 16 сыграют в стыковых матчах.

Расписание матчей

Восемнадцать встреч начнутся сегодня в 23:00 мск. Вот какие противостояния будут сыграны в среду:

"Наполи" (Италия) — "Челси" (Англия);

"ПСЖ" (Франция) — "Ньюкасл" (Англия);

"Бенфика" (Португалия) — "Реал" (Испания);

ПСВ (Нидерланды) — "Бавария" (Германия);

"Боруссия" (Германия) — "Интер" (Италия);

"Манчестер Сити" (Англия) — "Галатасарай" (Турция);

"Ливерпуль" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан);

"Барселона" (Испания) — "Копенгаген" (Дания);

"Монако" (Монако) — "Ювентус" (Италия);

"Арсенал" (Англия) — "Кайрат" (Казахстан);

"Атлетико" (Испания) — "Будё-Глимт" (Норвегия);

"Атлетик" (Испания) — "Спортинг" (Португалия);

"Брюгге" (Бельгия) — "Марсель" (Франция);

"Айнтрахт" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия);

"Байер" (Германия) — "Вильярреал" (Испания);

"Юнион" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия);

"Аякс" (Нидерланды) — "Олимпиакос" (Греция);

"Пафос" (Кипр) — "Славия" (Чехия).

Где смотреть

Прямые трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko . Следить за играми также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Расклады перед последним туром

: Арсенал (21 очко), Бавария (18), "Реал", "Ливерпуль" (по 15), "Тоттенхэм" (14), "Пари Сен-Жермен", "Ньюкасл" и "Челси" (по 13); Зона стыковых матчей : "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта" (по 13), "Интер", "Ювентус" (по 12), "Боруссия" (11), "Галатасарай", "Карабах" (по 10), "Марсель", "Байер", "Монако" (по 9), ПСВ, "Атлетик" и "Олимпиакос" (по 8);

: "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико", "Аталанта" (по 13), "Интер", "Ювентус" (по 12), "Боруссия" (11), "Галатасарай", "Карабах" (по 10), "Марсель", "Байер", "Монако" (по 9), ПСВ, "Атлетик" и "Олимпиакос" (по 8); Вылетают из еврокубков: "Наполи", "Копенгаген" (по 8), "Брюгге" (7), "Будё-Глимт", "Бенфика", "Пафос", "Юнион", "Аякс" (6), "Айнтрахт" (4), "Славия" (3), "Вильярреал" и "Кайрат" (1).

Отметим, что место в 1/8 финала обеспечили всего два клуба — это непобежденный "Арсенал" и "Бавария" . Куда больше команд обеспечили себе как минимум место в "стыках": это "Аталанта", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "ПСЖ", "Реал", "Спортинг", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ювентус".

Что касается клубов, которые точно покинут еврокубки, то в их число пока вошли "Айнтрахт", "Вильярреал", "Кайрат" и "Славия".

Турнирная таблица

Гонка бомбардиров

Тут с большим отрывом лидирует Килиан Мбаппе из "Реала". В прошлом туре француз повторил рекорд Криштиану Роналду по голам за один общий/групповой этап ЛЧ (11 забитых мячей).

Килиан Мбаппе ("Реал") — 11;

("Реал") — 11; Гарри Кейн ("Бавария") — 7;

("Бавария") — 7; Энтони Гордон ("Ньюкасл") — 6;

("Ньюкасл") — 6; Виктор Осимхен ("Галатасарай") — 6;

("Галатасарай") — 6; Кевин Холанд ("Манчестер Сити") — 6;

("Манчестер Сити") — 6; Харви Барнс ("Ньюкасл") — 5;

("Ньюкасл") — 5; Габриэл Мартинелли ("Арсенал") — 5;

("Арсенал") — 5; Фермин Лопес ("Барселона") — 5.

Интересные афиши

"Наполи" против "Челси". Чемпионы Италии с Антонио Конте могут стать главным разочарованием общего этапа и бесславно вылететь из Лиги чемпионов.

Чемпионы Италии с Антонио Конте могут стать главным разочарованием общего этапа и бесславно вылететь из Лиги чемпионов. "ПСЖ" — "Ньюкасл" . Рубка двух команд из первой "восьмерки" — либо действующие победители ЛЧ с восстановившимся после травмы Матвеем Сафоновым, либо англичане, либо вообще оба клуба могут остаться без прямой путевки в 1/8 финала.

. Рубка двух команд из первой "восьмерки" — либо действующие победители ЛЧ с восстановившимся после травмы Матвеем Сафоновым, либо англичане, либо вообще оба клуба могут остаться без прямой путевки в 1/8 финала. "Манчестер Сити" против "Галатасарая" . Учитывая то, как бесславно закончилась прошлая Лига чемпионов для "горожан" (вылетели в "стыках" от "Реала"), сейчас команде Хосепа Гвардиолы необходимо побеждать и сразу выходить в 1/8 финала.

. Учитывая то, как бесславно закончилась прошлая Лига чемпионов для "горожан" (вылетели в "стыках" от "Реала"), сейчас команде Хосепа Гвардиолы необходимо побеждать и сразу выходить в 1/8 финала. "Бенфика" — "Реал". Жозе Моуринью с "орлами" принимает бывший клуб в Лиссабоне, который тренировал с 2010 по 2013 год, и только сенсация поможет португальцам зацепиться за евровесну.

"Ливерпуль" против "Карабаха" . Чемпионы Азербайджана уже поразили своей игрой в нынешней ЛЧ. Однако в Ливерпуле необходимо запиться за очки и сохранить место в зоне "стыков".

. Чемпионы Азербайджана уже поразили своей игрой в нынешней ЛЧ. Однако в Ливерпуле необходимо запиться за очки и сохранить место в зоне "стыков". ПСВ — "Бавария" . Немецкий гранд все вопросы решил, чего не скажешь о хозяевах, которых в Нидерландах устроит только победа.

. Немецкий гранд все вопросы решил, чего не скажешь о хозяевах, которых в Нидерландах устроит только победа. "Боруссия" против "Интера" . Обе команды в случае победы могут надеяться на прямое попадание в 1/8 финала.

. Обе команды в случае победы могут надеяться на прямое попадание в 1/8 финала. "Арсенал" — "Кайрат" . Сохранят ли "канониры" ноль в графе "поражения" и смогут ли довести свой показатель в нынешнем розыгрыше ЛЧ до семи побед в семи встречах?

. Сохранят ли "канониры" ноль в графе "поражения" и смогут ли довести свой показатель в нынешнем розыгрыше ЛЧ до семи побед в семи встречах? "Монако" против "Ювентуса" . Команда Александра Головина, несмотря на унижение в Мадриде на прошлой неделе, бьется за место в "стыках", в то время как "старая сеньора" может помечтать о прямом выходе в 1/8 финала.

. Команда Александра Головина, несмотря на унижение в Мадриде на прошлой неделе, бьется за место в "стыках", в то время как "старая сеньора" может помечтать о прямом выходе в 1/8 финала. "Атлетико" — "Будё-Глимт" . В Испании норвежский клуб с Никитой Хайкиным в воротах постарается сотворить чудо и в последний момент заскочить в топ-24.

. В Испании норвежский клуб с Никитой Хайкиным в воротах постарается сотворить чудо и в последний момент заскочить в топ-24. "Аякс" против "Олимпиакоса". Самый титулованный клуб Нидерландов, проваливающий еврокампанию, и чемпионы Греции, которые сейчас занимают "спасительное" 24-е место, бьются за право сыграть в стыках.

Расписание плей-офф Лиги чемпионов

Стыковые матчи : первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, а ответные назначены на 24 и 25 числа.

: первые матчи пройдут 17 и 18 февраля, а ответные назначены на 24 и 25 числа. 1/8 финала : 10/11 и 17/18 марта.

: 10/11 и 17/18 марта. 1/4 финала : 7 и 8, а потом 14 и 15 апреля.

: 7 и 8, а потом 14 и 15 апреля. Полуфиналы: 28/29 апреля и 5/6 мая.