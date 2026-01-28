Ларионов уверен в своей способности изменить ситуацию в СКА, заявил Фетисов

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что главный тренер петербургской команды СКА Игорь Ларионов уверен в том, что сможет дать шанс проявить себя молодежи по ходу сезона и в хорошей степени готовности подвести хоккеистов к началу плей-офф Кубка Гагарина.