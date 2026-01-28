Ларионов уверен в своей способности изменить ситуацию в СКА, заявил Фетисов

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что главный тренер петербургской команды СКА Игорь Ларионов уверен в том, что сможет дать шанс проявить себя молодежи по ходу сезона и в хорошей степени готовности подвести хоккеистов к началу плей-офф Кубка Гагарина.
Во вторник СКА дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:3, потерпев пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье СКА объявил, что в связи с неудовлетворительными результатами тренерский штаб покинули Владимир Филатов и Максим Семенов.
«
"В этом году четыре именитых клуба находятся на местах с пятого по восьмое в Западной конференции КХЛ – "Динамо", ЦСКА, "Спартак" и СКА. Как я понимаю, в СКА идет перестройка команды по ходу этого сезона. Есть определенные риски, но, с другой стороны, СКА находится в зоне плей-офф, и все самое важное начнется с первого раунда Кубка Гагарина. Я недавно разговаривал с Игорем, он уверен в том, что сумеет и дать шанс молодым ребятам, подготовить и настроить команду перед началом главной части сезона", - сказал Фетисов.
Петербургская команда набрала 53 очка в 48 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
28 января, 01:14