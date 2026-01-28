Рейтинг@Mail.ru
Кожевников заявил, что не будет смотреть ОИ из-за дискриминации россиян - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
15:43 28.01.2026
Кожевников заявил, что не будет смотреть ОИ из-за дискриминации россиян
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил РИА Новости, что не будет смотреть Олимпийские игры из-за дискриминации российских...
2026
спорт, александр кожевников
Спорт, Александр Кожевников
Кожевников заявил, что не будет смотреть ОИ из-за дискриминации россиян

Кожевников: не буду смотреть Олимпиаду, нас унижают, а мы показываем Игры

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлександр Кожевников
Александр Кожевников - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Александр Кожевников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил РИА Новости, что не будет смотреть Олимпийские игры из-за дискриминации российских спортсменов.
На Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Хоккейная сборная не допущена до соревнований.
«
"Я не буду смотреть Олимпиаду и хоккейный турнир. Может быть, посмотрю финальную игру. Я не могу вообще понять, что это такое – Олимпийские игры без наших спортсменов. И я не понимаю, почему мы вообще платим деньги за трансляции Олимпийских игр. Нас там нет, а мы платим. Нас везде унижают, а мы деньги платим", - сказал Кожевников.
«
"Думаю, организация, которая будет показывать в России Олимпийские игры, попадет на деньги. Потому что я не думаю, что в нашей стране будут с большим интересом следить за соревнованиями. Может быть, это будет сто или двести тысяч человек, но это ведь не тот объем, на который они рассчитывали. И на кого там смотреть, если нашей команды нет? Надо себя уважать", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
СпортАлександр Кожевников
 
