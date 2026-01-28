В Московской области загорелась кровля конюшни

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кровля конюшни загорелась на площади порядка 4,52 тысячи квадратных метров в поселке Горки Ленинские в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Предварительная площадь пожара составляет 4,52 тысячи квадратных метров. По данным администрации, животных в конюшне на момент возгорания не было. Борьбу с огнем ведут 29 человек и 10 единиц техники.