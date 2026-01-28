https://ria.ru/20260128/konyushnya-2070778989.html
В Московской области загорелась кровля конюшни
В Московской области загорелась кровля конюшни
Кровля конюшни загорелась на площади порядка 4,52 тысячи квадратных метров в поселке Горки Ленинские в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 28.01.2026
В Московской области загорелась кровля конюшни
