В Московской области загорелась кровля конюшни
14:56 28.01.2026 (обновлено: 15:05 28.01.2026)
В Московской области загорелась кровля конюшни
В Московской области загорелась кровля конюшни
Кровля конюшни загорелась на площади порядка 4,52 тысячи квадратных метров в поселке Горки Ленинские в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горки ленинские
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горки ленинские
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Горки Ленинские
В Московской области загорелась кровля конюшни

В поселке Горки Ленинские загорелась кровля конюшни

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кровля конюшни загорелась на площади порядка 4,52 тысячи квадратных метров в поселке Горки Ленинские в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок городского типа Горки Ленинские, улица Административная, дом 1. На момент прибытия наблюдалось горение кровли на конюшне", - говорится в сообщении министерства.
Предварительная площадь пожара составляет 4,52 тысячи квадратных метров. По данным администрации, животных в конюшне на момент возгорания не было. Борьбу с огнем ведут 29 человек и 10 единиц техники.
Ликвидация пожара в конюшне в деревне Боярка Свердловской области. 23 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал
23 января, 14:33
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Горки Ленинские
 
 
