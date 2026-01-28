Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО

"Сегодня встретился с нашими защитниками в зоне проведения СВО. В Луганской Народной Республике пообщался с командирами воинских частей, где служат кировские зенитчики, контрактники и мобилизованные. Встретился и с самими защитниками. Боевой дух на высоте. Четко выполняют приказы командования и скучают по малой родине. Но говорят, что сначала нужна Победа. В ней они не сомневаются", - написал Соколов в своем Telegram-канале.