https://ria.ru/20260128/kirov-2070808039.html
Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО
Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО - РИА Новости, 28.01.2026
Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО
Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции и передал им гуманитарный груз от... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:47:00+03:00
2026-01-28T16:47:00+03:00
2026-01-28T16:47:00+03:00
надежные люди
кировская область
луганская народная республика
александр соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070808440_0:39:1268:752_1920x0_80_0_0_1483ef54b52d9886d40299e3b79a4cf3.jpg
https://ria.ru/20260126/svo-2070388547.html
кировская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070808440_0:0:1268:951_1920x0_80_0_0_bff3893fe759bbd1ce3788fa0afe06ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, луганская народная республика, александр соколов
Надежные люди, Кировская область, Луганская Народная Республика, Александр Соколов
Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО
Кировский губернатор Соколов передал бойцам СВО гуманитарный груз от земляков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости.
Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился
с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции и передал им гуманитарный груз от земляков.
"Сегодня встретился с нашими защитниками в зоне проведения СВО. В Луганской Народной Республике пообщался с командирами воинских частей, где служат кировские зенитчики, контрактники и мобилизованные. Встретился и с самими защитниками. Боевой дух на высоте. Четко выполняют приказы командования и скучают по малой родине. Но говорят, что сначала нужна Победа. В ней они не сомневаются", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что по представлению командиров вручил отличившимся на фронте почетные грамоты губернатора и почетные знаки Кировской области.
"Передали нашим бойцам большой гуманитарный груз — несколько фур. В них 5 квадроциклов, генераторы, аккумуляторы, рации, тепловизорные прицелы — все, что просили в первую очередь. Передали тысячу листов OSB-плиты и другие стройматериалы для укрепсооружений, а также 17 тонн топливных пеллет. Груз помог собрать фонд "За Вятку" и сотни неравнодушных кировчан. Будем и впредь поддерживать наших защитников всем необходимым", - подчеркнул глава региона.