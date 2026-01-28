Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО
16:47 28.01.2026
Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО
Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО
Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО
Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции и передал им гуманитарный груз от... РИА Новости, 28.01.2026
Кировский губернатор привез гуманитарный груз бойцам СВО

Кировский губернатор Соколов передал бойцам СВО гуманитарный груз от земляков

Губернатор Кировской области Александр Соколов во время встречи с военнослужащими в зоне проведения СВО
Губернатор Кировской области Александр Соколов во время встречи с военнослужащими в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов во время встречи с военнослужащими в зоне проведения СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции и передал им гуманитарный груз от земляков.
"Сегодня встретился с нашими защитниками в зоне проведения СВО. В Луганской Народной Республике пообщался с командирами воинских частей, где служат кировские зенитчики, контрактники и мобилизованные. Встретился и с самими защитниками. Боевой дух на высоте. Четко выполняют приказы командования и скучают по малой родине. Но говорят, что сначала нужна Победа. В ней они не сомневаются", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что по представлению командиров вручил отличившимся на фронте почетные грамоты губернатора и почетные знаки Кировской области.
"Передали нашим бойцам большой гуманитарный груз — несколько фур. В них 5 квадроциклов, генераторы, аккумуляторы, рации, тепловизорные прицелы — все, что просили в первую очередь. Передали тысячу листов OSB-плиты и другие стройматериалы для укрепсооружений, а также 17 тонн топливных пеллет. Груз помог собрать фонд "За Вятку" и сотни неравнодушных кировчан. Будем и впредь поддерживать наших защитников всем необходимым", - подчеркнул глава региона.
Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты в зону СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты в зону СВО
Надежные людиКировская областьЛуганская Народная РеспубликаАлександр Соколов
 
 
