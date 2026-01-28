https://ria.ru/20260128/kirgiziya-2070709394.html
Киргизия объяснила, зачем нужно разъяснение суда ЕАЭС по российским полисам
Киргизия объяснила, зачем нужно разъяснение суда ЕАЭС по российским полисам
Разъяснение суда Евразийского экономического союза по вопроса медицинского страхования семей трудовых мигрантов даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС РИА Новости, 28.01.2026
Киргизия объяснила, зачем нужно разъяснение суда ЕАЭС по российским полисам
ФОМС Киргизии: разъяснение суда ЕАЭС по ОМС даст аргументы для диалога с Россией