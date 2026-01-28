Киргизия объяснила, зачем нужно разъяснение суда ЕАЭС по российским полисам

БИШКЕК, 28 янв – РИА Новости. Разъяснение суда Евразийского экономического союза по вопроса медицинского страхования семей трудовых мигрантов даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС и более сильную аргументацию позиции Киргизии в диалоге с Россией, сообщил РИА Новости заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Киргизии Санжарбек Исаев.