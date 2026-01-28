Рейтинг@Mail.ru
Киргизия объяснила, зачем нужно разъяснение суда ЕАЭС по российским полисам - РИА Новости, 28.01.2026
10:26 28.01.2026
Киргизия объяснила, зачем нужно разъяснение суда ЕАЭС по российским полисам
Киргизия объяснила, зачем нужно разъяснение суда ЕАЭС по российским полисам - РИА Новости, 28.01.2026
Киргизия объяснила, зачем нужно разъяснение суда ЕАЭС по российским полисам
Разъяснение суда Евразийского экономического союза по вопроса медицинского страхования семей трудовых мигрантов даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС РИА Новости, 28.01.2026
киргизия
россия
евразия
евразийский экономический союз
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
киргизия
россия
евразия
киргизия, россия, евразия, евразийский экономический союз, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Киргизия, Россия, Евразия, Евразийский экономический союз, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Киргизия объяснила, зачем нужно разъяснение суда ЕАЭС по российским полисам

ФОМС Киргизии: разъяснение суда ЕАЭС по ОМС даст аргументы для диалога с Россией

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Флаг Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 28 янв – РИА Новости. Разъяснение суда Евразийского экономического союза по вопроса медицинского страхования семей трудовых мигрантов даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС и более сильную аргументацию позиции Киргизии в диалоге с Россией, сообщил РИА Новости заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Киргизии Санжарбек Исаев.
Накануне глава ФОМС Азамат Муканов на заседании комитета парламента Киргизии по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам рассказал, что киргизская сторона обратилась в суд ЕАЭС с просьбой дать разъяснения по вопросам медстрахования семей мигрантов в России.
"Разъяснение суда Евразии нам потом даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС, для более сильной аргументации нашей позиции, для проведения совместных диалогов и дальнейших работ. Только для этого", - сказал Исаев.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Киргизия предложила тестировать детей мигрантов на знание русского у себя
23 июля 2025, 13:26
 
КиргизияРоссияЕвразияЕвразийский экономический союзФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
