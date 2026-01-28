История самого опасного главы КГБ, которого назначил лично Брежнев

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Он руководил КГБ всего полгода и остался в истории как один из самых загадочных глав этого ведомства. Даже Андропов, уступивший ему свой пост, боялся попасться под руку.

Чем же был известен Виталий Федорчук?

Из самых низов

Родился будущий глава комитета в украинском селе Огиевка в обычной крестьянской семье. По окончании семилетки в 1934 году Виталий устроился на работу в многотиражные издания — трудился в районных газетах Житомирской и Киевской областей.

В 1936 году в возрасте 18 лет Федорчук поступил в Киевское военное училище связи имени Калинина. Спустя три года был зачислен в Центральную школу НКВД СССР в Москве, а через много лет окончил и Высшую Краснознаменную школу КГБ.

Виталий Васильевич начал карьеру в Монголии, во время Великой Отечественной войны работал в "Смерше", а после победы — в Австрии и ГДР.

За что "в Киеве рубили руки"

В 1970 году Виталий Федорчук возглавил КГБ Украинской ССР. В то время в народе ходила мрачная шутка: "Когда в Москве стригут ногти, в Киеве рубят руки".

Дело в том, что по территории Украины прокатились волны арестов диссидентов. Позже Виталий Васильевич вспоминал о том, что масштабность борьбы была вызвана требованиями председателя КГБ СССР Юрия Андропова. Якобы Андропов лично распорядился, чтобы на Украине ежегодно отправляли за решетку 10-15 человек. Федорчук утверждал, что ему с трудом удалось добиться того, чтобы это количество было снижено до одного-двух диссидентов в год.

Националист получил квартиру и престижную работу

По отношению к украинским националистам Федорчук занимал весьма жесткую позицию. Особенно ярко она проявилась в "деле Кука".

Встав во главе КГБ УССР, Федорчук обнаружил, что Василий Кук — главнокомандующий Украинской повстанческой армией (УПА*) не был ни арестован, ни расстрелян и даже не сел в тюрьму. Вместо этого ему дали возможность бесплатно получить высшее образование, подарили квартиру и устроили на достаточно престижную научную работу.

Конечно, это было сделано в обмен на сотрудничество с властями, но по факту Кук ничего не делал.

"Сотрудничать с органами КГБ он не стал. Будучи националистом-фанатиком и твердо оставаясь на предыдущих вражеских позициях, он предал предыдущие обещания", — писал Федорчук.

Глава украинского комитета отмечал, что Кук контактировал с диссидентами, а в 1966 году встретился с американским профессором Освальдом Бакусом, подозреваемым в связях со спецслужбами США.

Позже слова Федорчука о том, что Кук не раскаялся, нашли подтверждение: экс-командир УПА* активно поддержал откол Украины от Союза, постоянно раздавал русофобские интервью, успел поддержать первый Майдан в 2004-2005 годах.

Почему же его боялся Андропов

В 1982 году Федорчук занял пост председателя КГБ СССР, когда Юрий Андропов, назначенный секретарем ЦК КПСС, это место оставил.

Должность Федорчук получил благодаря Леониду Брежневу, который ему симпатизировал. Андропов видел своим преемником Виктора Чебрикова. Такое назначение Андропову совсем не понравилось. Он выказывал недовольство тем, что Федорчук поставил под сомнение кое-какие его реорганизации в комитете.

© Игорь Костин Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий © Игорь Костин Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий

Причем Андропов, видимо, боялся своего преемника. Юрий Владимирович считал, что Федорчук был близок к первому секретарю ЦК Компартии Украины Владимиру Щербицкому, который, по слухам, должен был сменить Брежнева и являлся прямым соперником в борьбе за власть.

Взаимная вражда

Впрочем, Федорчук также крайне неприязненно относился к Андропову. Много позже он открыто говорил о том, что симпатии генсека к либеральной части интеллигенции сыграли крайне деструктивную роль.

Почти сразу после того, как Андропов стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, Федорчук был переведен в кресло министра внутренних дел СССР. В январе 1986 года был освобожден от должности Михаилом Горбачевым.

Умер Виталий Федорчук в Москве 29 февраля 2008-го на 90-м году жизни, после госпитализации.