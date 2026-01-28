Рейтинг@Mail.ru
"И так денег нет". Журова высказалась о возможной легализации онлайн-казино
13:07 28.01.2026
"И так денег нет". Журова высказалась о возможной легализации онлайн-казино
"И так денег нет". Журова высказалась о возможной легализации онлайн-казино
Прежде чем легализовывать онлайн-казино, надо принять ряд упреждающих вещей, сейчас это делать рано, у людей и так нет денег, сказала РИА Новости олимпийская... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"И так денег нет". Журова высказалась о возможной легализации онлайн-казино

Журова: легализовывать онлайн-казино рано, у людей и так нет денег

Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Прежде чем легализовывать онлайн-казино, надо принять ряд упреждающих вещей, сейчас это делать рано, у людей и так нет денег, сказала РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино. Для этого, считает Минфин, можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности.
"Надо бороться с серыми казино и нелегальными букмекерскими конторами, а не легализовывать онлайн-казино. Игромания - серьезная болезнь. Нужно принять ряд упреждающих вещей, чтобы люди все деньги не оставили в этих казино потом из-за такой легкой доступности. Надо сначала иметь всю базу. Не уверена, что легализация онлайн-казино сейчас - хорошая идея. У людей и так денег нет. А еще легализовывать это", - сказала Журова.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Госдуму внесли проект о запрете делать ставки до 21 года
