"И так денег нет". Журова высказалась о возможной легализации онлайн-казино

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Прежде чем легализовывать онлайн-казино, надо принять ряд упреждающих вещей, сейчас это делать рано, у людей и так нет денег, сказала РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.