"И так денег нет". Журова высказалась о возможной легализации онлайн-казино

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Прежде чем легализовывать онлайн-казино, надо принять ряд упреждающих вещей, сейчас это делать рано, у людей и так нет денег, сказала РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино. Для этого, считает Минфин, можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности.
"Надо бороться с серыми казино и нелегальными букмекерскими конторами, а не легализовывать онлайн-казино. Игромания - серьезная болезнь. Нужно принять ряд упреждающих вещей, чтобы люди все деньги не оставили в этих казино потом из-за такой легкой доступности. Надо сначала иметь всю базу. Не уверена, что легализация онлайн-казино сейчас - хорошая идея. У людей и так денег нет. А еще легализовывать это", - сказала Журова.
