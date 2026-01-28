Рейтинг@Mail.ru
Байсуфинов в третий раз возглавил сборную Казахстана по футболу
Футбол
 
17:27 28.01.2026
Байсуфинов в третий раз возглавил сборную Казахстана по футболу
Байсуфинов в третий раз возглавил сборную Казахстана по футболу
Талгат Байсуфинов утвержден главным тренером сборной Казахстана по футболу, сообщается в Telegram-канале Федерации футбола Казахстана. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T17:27:00+03:00
2026-01-28T17:27:00+03:00
спорт, сборная казахстана по футболу, станислав черчесов
Футбол, Спорт, Сборная Казахстана по футболу, Станислав Черчесов
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Талгат Байсуфинов утвержден главным тренером сборной Казахстана по футболу, сообщается в Telegram-канале Федерации футбола Казахстана.
Он был исполняющим обязанности главного тренера с октября после ухода Али Алиева, который, в свою очередь, сменил ранее в должности бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.
За этот срок команда под руководством Байсуфинова победила в отборе на чемпионат мира сборную Лихтенштейна (4:0) и сыграла вничью с командами Македонии (1:1) и Бельгии (1:1), а также уступила в товарищеском матче команде Фарерских островов (0:1). Сборная Казахстана с 8 очками завершила отборочный турнир на предпоследнем, четвертом месте в группе J и не смогла выйти на чемпионат мира.
Байсуфинову 57 лет, он ранее был главным тренером сборной Казахстана с 2016 по 2017 годы и с 2020-го по 2022-й. Также он тренировал казахстанские "Аксу", "Иртыш" и "Акжайык".
Лерой Сане, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Кто опозорится и пролетит мимо плей-офф? Последний тур Лиги чемпионов!
28 января, 16:45
 
ФутболСпортСборная Казахстана по футболуСтанислав Черчесов
 
