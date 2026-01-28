https://ria.ru/20260128/kazakhstan-2070820981.html
Байсуфинов в третий раз возглавил сборную Казахстана по футболу
Байсуфинов в третий раз возглавил сборную Казахстана по футболу - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Байсуфинов в третий раз возглавил сборную Казахстана по футболу
Талгат Байсуфинов утвержден главным тренером сборной Казахстана по футболу, сообщается в Telegram-канале Федерации футбола Казахстана. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T17:27:00+03:00
2026-01-28T17:27:00+03:00
2026-01-28T17:27:00+03:00
футбол
спорт
сборная казахстана по футболу
станислав черчесов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824446715_0:0:1486:836_1920x0_80_0_0_96f31564a77a54580019fc7d959dbafb.jpg
https://ria.ru/20260128/liga-chempionov-smotret-onlayn-2070567768.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824446715_195:0:1486:968_1920x0_80_0_0_ce739750ce7c553bbb3cdf0a07d43d6e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сборная казахстана по футболу, станислав черчесов
Футбол, Спорт, Сборная Казахстана по футболу, Станислав Черчесов
Байсуфинов в третий раз возглавил сборную Казахстана по футболу
Байсуфинов снова возглавил сборную Казахстана по футболу
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Талгат Байсуфинов утвержден главным тренером сборной Казахстана по футболу, сообщается в Telegram-канале Федерации футбола Казахстана.
Он был исполняющим обязанности главного тренера с октября после ухода Али Алиева, который, в свою очередь, сменил ранее в должности бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.
За этот срок команда под руководством Байсуфинова победила в отборе на чемпионат мира сборную Лихтенштейна (4:0) и сыграла вничью с командами Македонии (1:1) и Бельгии (1:1), а также уступила в товарищеском матче команде Фарерских островов (0:1). Сборная Казахстана с 8 очками завершила отборочный турнир на предпоследнем, четвертом месте в группе J и не смогла выйти на чемпионат мира.
Байсуфинову 57 лет, он ранее был главным тренером сборной Казахстана с 2016 по 2017 годы и с 2020-го по 2022-й. Также он тренировал казахстанские "Аксу", "Иртыш" и "Акжайык".