https://ria.ru/20260128/kallas-2070768311.html
Каллас предложила четыре срочных действия для усиления обороны ЕС
Каллас предложила четыре срочных действия для усиления обороны ЕС - РИА Новости, 28.01.2026
Каллас предложила четыре срочных действия для усиления обороны ЕС
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС, что для усиления обороны Евросоюза необходимы срочные действия в четырёх ключевых областях,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:23:00+03:00
2026-01-28T14:23:00+03:00
2026-01-28T14:23:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_380:58:2598:1306_1920x0_80_0_0_951544bbff1b6f2f5bed88c952ebb2b9.jpg
https://ria.ru/20250903/es-2039410817.html
https://ria.ru/20260128/kallas-2070743328.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_1872a74d882bcf8efa91e890c05c4b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, москва, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европейское оборонное агентство
В мире, Россия, Европа, Москва, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейское оборонное агентство
Каллас предложила четыре срочных действия для усиления обороны ЕС
Каллас призвала принять срочные меры для усиления обороны ЕС в четырех областях
БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС, что для усиления обороны Евросоюза необходимы срочные действия в четырёх ключевых областях, включая развитие военных возможностей, оборонной промышленности, партнёрств и механизмов принятия решений.
"Возможности, промышленность, партнёрства, принятие решений - это четыре области, где нам необходимы срочные действия. Институты, которые вы представляете в этом зале, - именно те, кто должен обеспечить их реализацию для государств-членов. Ускорьте и модернизируйте процедуры закупок и работайте совместно. Роль министров обороны здесь ключевая. Вы предоставляете ресурсы и мандат для усиления Европейского оборонного агентства
- и это в ваших интересах", - сказала она.
Она также призвала ВПК стран ЕС
показать свою "жёсткую, эффективную сторону", с больше предпринимательского духа, инноваций и наращивания производства.
Еврокомиссия
19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В мае государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.
МИД РФ 11 декабря заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.