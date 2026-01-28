Каллас предложила четыре срочных действия для усиления обороны ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС, что для усиления обороны Евросоюза необходимы срочные действия в четырёх ключевых областях, включая развитие военных возможностей, оборонной промышленности, партнёрств и механизмов принятия решений.

"Возможности, промышленность, партнёрства, принятие решений - это четыре области, где нам необходимы срочные действия. Институты, которые вы представляете в этом зале, - именно те, кто должен обеспечить их реализацию для государств-членов. Ускорьте и модернизируйте процедуры закупок и работайте совместно. Роль министров обороны здесь ключевая. Вы предоставляете ресурсы и мандат для усиления Европейского оборонного агентства - и это в ваших интересах", - сказала она.

Она также призвала ВПК стран ЕС показать свою "жёсткую, эффективную сторону", с больше предпринимательского духа, инноваций и наращивания производства.

Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.

В мае государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.