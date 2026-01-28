Рейтинг@Mail.ru
Каллас предложила четыре срочных действия для усиления обороны ЕС
28.01.2026
Каллас предложила четыре срочных действия для усиления обороны ЕС
Каллас предложила четыре срочных действия для усиления обороны ЕС
Каллас предложила четыре срочных действия для усиления обороны ЕС

Каллас призвала принять срочные меры для усиления обороны ЕС в четырех областях

БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС, что для усиления обороны Евросоюза необходимы срочные действия в четырёх ключевых областях, включая развитие военных возможностей, оборонной промышленности, партнёрств и механизмов принятия решений.
"Возможности, промышленность, партнёрства, принятие решений - это четыре области, где нам необходимы срочные действия. Институты, которые вы представляете в этом зале, - именно те, кто должен обеспечить их реализацию для государств-членов. Ускорьте и модернизируйте процедуры закупок и работайте совместно. Роль министров обороны здесь ключевая. Вы предоставляете ресурсы и мандат для усиления Европейского оборонного агентства - и это в ваших интересах", - сказала она.
Она также призвала ВПК стран ЕС показать свою "жёсткую, эффективную сторону", с больше предпринимательского духа, инноваций и наращивания производства.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В мае государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.
МИД РФ 11 декабря заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.
Заголовок открываемого материала