МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия не намерена вести какие-либо переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее неподобающего поведения, пишет The European Conservative.
"Ни одна европейская столица на самом деле не думает, что Кремль когда-то согласится сесть за стол переговоров с Каллас, чья склонность к возмутительному, инфантильному и недипломатичному поведению стала сенсацией во всем мире. Россияне публично заявляли об этом, обвиняя Каллас и ее команду в некомпетентности и неграмотности", — говорится в материале.
"Сегодня Европе нужен дипломат, способный поддерживать каналы связи, управлять расстановкой сил, снижать риск континентальной войны, слушать всех, понимать всех и разговаривать со всеми", — говорится в публикации.
В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Москва, ни Вашингтон никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас. Он подчеркнул, что сегодня в Европе налицо вырождение политиков, которые находятся у власти, они некомпетентны.