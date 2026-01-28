Рейтинг@Mail.ru
Консульство рассказало о россиянине, пострадавшем при уборке снега в Японии - РИА Новости, 28.01.2026
08:16 28.01.2026 (обновлено: 08:29 28.01.2026)
Консульство рассказало о россиянине, пострадавшем при уборке снега в Японии
Консульство рассказало о россиянине, пострадавшем при уборке снега в Японии
Пострадавший при уборке снега в японской префектуре Тояма россиянин находится в сознании, он на лечении в больнице, сообщил РИА Новости атташе генерального... РИА Новости, 28.01.2026
2026
россия, ниигата (город), в мире, япония
Россия, Ниигата (город), В мире, Япония
Консульство рассказало о россиянине, пострадавшем при уборке снега в Японии

CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, JapanЗима в Японии
Зима в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Пострадавший при уборке снега в японской префектуре Тояма россиянин находится в сознании, он на лечении в больнице, сообщил РИА Новости атташе генерального консульства России в Ниигате Евгений Ипатов.
"Россиянин, пострадавший утром 26 января при уборке снега, находится в больнице, он в удовлетворительном состоянии, в сознании", - сказал он.
