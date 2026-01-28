https://ria.ru/20260128/japonija-2070691276.html
Консульство рассказало о россиянине, пострадавшем при уборке снега в Японии
Консульство рассказало о россиянине, пострадавшем при уборке снега в Японии
Пострадавший при уборке снега в японской префектуре Тояма россиянин находится в сознании, он на лечении в больнице, сообщил РИА Новости атташе генерального... РИА Новости, 28.01.2026
