Российский газ закладывает новые пути для роста экспорта

Российский экспорт газа в прошлом году претерпел очередные изменения. С одной стороны, сличались полная потеря украинского транзита и рост поставок в Китай. С другой — возникли интересные тренды в плане появления новых покупателей российского газа и впервые — покупателей подсанкционного СПГ.

Поставки в Европу сократились на объем украинского транзита, который уже и так работал не в полную силу. В цифрах это означает потерю 15,5 миллиарда кубометров, которые шли через Украину. Остались поставки только по единственному маршруту — через "Турецкий поток". В Европу по нему газ идет по одной нитке в объеме 16 миллиардов кубов. Продолжается и экспорт российского СПГ в Европу, который Брюссель хочет запретить, но планирует это только с 2027-го. В прошлом году европейцы купили почти 20 миллиардов кубометров российского сжиженного природного газа. Таким образом, впервые поставки российского СПГ превысили трубопроводные.

Компенсировать европейские потери России удалось частично за счет роста поставок в Азию. Во-первых, выросли на 25 процентов поставки по "Силе Сибири" в Китай с 31 до 39 миллиардов кубометров. Однако этот рост произошел бы вне зависимости от ситуации на европейском рынке, потому что он был запланирован еще при строительстве самой трубы. "Сила Сибири" вышла на проектную мощность, как это и должно было быть в рамках контрактных обязательств.

Второй рост экспорта обеспечил Узбекистан, который нарастил закупку российского газа через Казахстан по трубопроводу Центральная Азия — Центр. Ташкент закупил семь миллиардов кубометров российского газа, тогда как три года назад, в 2023-м, начинали с закупки чуть более одного миллиарда. Это очень перспективное направление для "Газпрома", поскольку Узбекистану будет требоваться все больше импортного газа. Времена, когда Ташкент был нетто-экспортером газа, уже в прошлом. Добыча газа в стране падает все сильнее, при этом потребление продолжает расти. В 2026 году Узбекистан собирается нарастить импорт из России еще на четыре миллиарда кубов — с семи до 11 миллиардов.

Хорошая новость для России заключается также в том, что схожие тенденции наблюдаются и в Казахстане. Потребление газа там увеличивается, и оно продолжит расти еще быстрее благодаря планам руководства страны по газификации. Добыча газа здесь пока не падает, как в Узбекистане, но уже достигла плато, оставаясь на одном уровне. Этого явно будет недостаточно для удовлетворения потребностей. Поэтому Казахстан неизбежно придет к тому, чтобы начать закупать газ у "Газпрома". Скорее всего, сначала Астана, как и Ташкент, обратится к России в отопительный сезон, а потом подпишет контракт на круглогодичный импорт. Это лишь вопрос времени. Эксперты ожидают, что уже в новом отопительном сезоне 2026/2027 года Казахстан начнет свой первый импорт газа от нас.

Таким образом, Средняя Азия становится для "Газпрома" новым перспективным рынком сбыта. Есть, правда, и минус. Он заключается в том, что европейский рынок является премиальным, тогда как китайский и среднеазиатский — нет. В Европе на продаже газа можно было зарабатывать значительно больше, чем в азиатских странах, где потребитель не такой богатый.

Неслучайно США так отчаянно бились именно за европейский рынок сбыта. Теперь в Европе не только доля СПГ в импорте значительно выросла, но еще и доля именно американского СПГ. Рост зависимости от американских энергоресурсов не пройдет для европейцев бесследно. Вашингтон приобрел еще один козырь в рукаве для продвижения своих интересов в Старом Свете.

Поставки сжиженного природного газа из России в прошлом году немного снизились, и здесь тоже не обошлось без Вашингтона, который ввел в начале 2025-го санкции против двух небольших российских СПГ-проектов: "СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Однако в 2025-м произошло важное событие: с августа Китай начал закупать подсанкционный российский СПГ с еще одного проекта — "Арктик СПГ 2", который попал под американские санкции в конце 2024 года. Причем эти поставки уже стали регулярными. Более того, осенью в КНР ушли и первые партии с завода "СПГ Портовая". Китай выделил под наш подсанкционный сжиженный природный газ целый приемный терминал, а Россия предоставила ему значительную скидку. Поэтому эксперты уверены, что в 2026-м эта практика станет постоянной, благодаря чему Россия нарастит экспорт СПГ.

Проблемы будет создавать только Евросоюз, который хочет полностью отказаться от российского газа. Однако основные запреты касаются все-таки 2027-го. В этом году с 25 апреля Брюссель хочет запретить поставки СПГ пока только по краткосрочным контрактам, что составляет 20-30 процентов от общего объема, который "Новатэк" как основной поставщик российского сжиженного природного газа легко перенаправит на азиатские рынки.

Когда с начала 2027 года ЕС полностью запретит покупать российский СПГ, развернется более серьезная перестройка рынка. Азиатский рынок станет главным покупателем российского сжиженного природного газа. А Европа еще больше увеличит свою зависимость от американского газа, потеряв очередную часть своей независимости. Что характерно, Китай по-прежнему не закупает СПГ из США.

В 2026-м можно ожидать подвижек по проекту второго газопровода в Китай — "Силы Сибири — 2". По крайней мере, время для подписания долгожданного коммерческого контракта с Китаем в этом году — наилучшее для самих китайцев. Пекину важно не передержать и оформить сделку, пока не подписан мир на Украине. В противном случае переговорные позиции КНР резко ухудшатся. А российские энергоресурсы Китаю очень нужны, если он намерен продолжать противостоять своему главному экономическому сопернику — Соединенным Штатам.