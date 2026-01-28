https://ria.ru/20260128/gasanov-2070767082.html
Защита блогера Гусейна Гасанова будет настаивать на его оправдании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_f47bb6e4782ca1488d7ce76fcf23789c.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Защита блогера Гусейна Гасанова, заочно обвиняемого в отмывании денег, просила прекратить его дело за отсутствием состава преступления, в суде будет настаивать на оправдании, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Юсупов.
"Мы просили за отсутствием состава преступления дело прекратить, в суде будем просить его оправдать. Мы согласовали такую позицию с доверителем. Он будет следить за процессом. Его участие – это невозможно физически", - рассказал собеседник агентства.
В среду уголовное дело в отношении блогера поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Гасанову
заочно предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денежных средств, он заочно арестован и объявлен в розыск, отменили в столичной прокуратуре.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не исчислил налоги, подлежащие уплате в бюджет РФ
, в сумме более 170 миллионов рублей. Отмечается, что для придания законности имеющихся финансов, полученных при уклонении от уплаты налогов, Гасанов "легализовал их путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей".