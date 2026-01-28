Защита блогера Гусейна Гасанова будет настаивать на его оправдании

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Защита блогера Гусейна Гасанова, заочно обвиняемого в отмывании денег, просила прекратить его дело за отсутствием состава преступления, в суде будет настаивать на оправдании, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Юсупов.

"Мы просили за отсутствием состава преступления дело прекратить, в суде будем просить его оправдать. Мы согласовали такую позицию с доверителем. Он будет следить за процессом. Его участие – это невозможно физически", - рассказал собеседник агентства.