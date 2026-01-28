Столичный "Экотехпром" принял более полутора тонн вторсырья на переработку

https://ria.ru/20260128/ekotekhprom-2070699417.html
москва сегодня: мегаполис для жизни
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 1,7 т вторсырья было принято на переработку в первый экоцентр регионального оператора Москвы "Экотехпром" за неполные два месяца работы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За неполные два месяца работы первый экоцентр регионального оператора Москвы
АО "Экотехпром" посетили около 600 горожан, а на переработку было принято более 1,7 тонны вторсырья. Он стал популярным местом среди экоактивистов столицы", - говорится в сообщении.
По данным портала, принимают более 20 видов вторсырья, например бумагу, пластиковые контейнеры, флаконы, канистры, алюминиевые и жестяные банки, а также опасные отходы — батарейки и ртутные градусники.