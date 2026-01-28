Рейтинг@Mail.ru
Столичный "Экотехпром" принял более полутора тонн вторсырья на переработку
Москва
 
09:31 28.01.2026
Столичный "Экотехпром" принял более полутора тонн вторсырья на переработку
Более 1,7 т вторсырья было принято на переработку в первый экоцентр регионального оператора Москвы "Экотехпром" за неполные два месяца работы
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
москва
россия
москва, россия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия
Столичный "Экотехпром" принял более полутора тонн вторсырья на переработку

Более 1,7 т вторсырья было принято на переработку в столичный "Экотехпром"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 1,7 т вторсырья было принято на переработку в первый экоцентр регионального оператора Москвы "Экотехпром" за неполные два месяца работы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За неполные два месяца работы первый экоцентр регионального оператора Москвы АО "Экотехпром" посетили около 600 горожан, а на переработку было принято более 1,7 тонны вторсырья. Он стал популярным местом среди экоактивистов столицы", - говорится в сообщении.
По данным портала, принимают более 20 видов вторсырья, например бумагу, пластиковые контейнеры, флаконы, канистры, алюминиевые и жестяные банки, а также опасные отходы — батарейки и ртутные градусники.
