23:10 28.01.2026
Власти Гизы не обладают информацией об исчезновении двоих россиян
Власти Гизы не обладают информацией об исчезновении двоих россиян
гиза, египет, россия, в мире
Гиза, Египет, Россия, В мире
Власти Гизы не обладают информацией об исчезновении двоих россиян

КАИР, 28 янв – РИА Новости. Власти провинции Гиза в Египте пока не обладают какой-либо информацией об исчезновении двоих российских туристов, заявил РИА Новости источник в местных органах власти.
"На данный момент нет какой-либо информации", - сообщил источник.
Двое туристов из России – Владислав Ревенко и Никита Таланов - пропали в Египте и не выходят на связь третьи сутки, рассказал в среду РИА Новости Павел Ревенко, являющийся отцом первого. По его информации, оба прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться спустя шесть дней. Ревенко-старший сообщил, что его сын Владислав в последний раз выходил на связь в Городе имени 6 октября, расположенном в провинции Гиза к западу от египетской столицы Каира. Он добавил, что 28 января от авиакомпании Red Sea Airlines пришел ответ, что они не явились на обратный рейс.
Патагония - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Представитель туроператора опроверг депортацию российских туристов из Чили
27 января, 21:15
 
