Власти Гизы не обладают информацией об исчезновении двоих россиян
Власти провинции Гиза в Египте пока не обладают какой-либо информацией об исчезновении двоих российских туристов, заявил РИА Новости источник в местных органах... РИА Новости, 28.01.2026
