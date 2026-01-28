Рейтинг@Mail.ru
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:56 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/dzhokovich-2070763159.html
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open и выразил сочувствие американке Кори Гауфф, после того как в... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T13:56:00+03:00
2026-01-28T13:56:00+03:00
теннис
australian open
новак джокович
кори гауфф
элина свитолина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845664_0:21:1081:629_1920x0_80_0_0_e2eacd00ab298e8ee52fbd15245684db.jpg
https://ria.ru/20260128/shventek-2070698753.html
https://ria.ru/20260120/darderi-2068961755.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845664_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_ed9b88cf5c82922c23577283895d534a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
australian open, новак джокович, кори гауфф, элина свитолина
Теннис, Australian Open, Новак Джокович, Кори Гауфф, Элина Свитолина
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open

Новак Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open

© Соцсети АОНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Соцсети АО
Новак Джокович. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open и выразил сочувствие американке Кори Гауфф, после того как в интернете распространилось видео, на котором она разбивает ракетку.
Гауфф ранее проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинальном матче. После игры в соцсетях большую популярность набрало видео, как Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения.
Польская теннисистка Ига Швёнтек - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Вторая ракетка мира сравнила теннисистов с животными в зоопарке
28 января, 09:26
"Я видел, что произошло с Коко после ее матча. Знаете, я ей сочувствую. Я знаю, каково это - сломать ракетку. Я делал это несколько раз за свою карьеру. Я знаю, каково быть в расстройстве, особенно после матча, в котором ты не показал своей игры. И я согласен с ней. Очень грустно, что ты не можешь уйти куда-нибудь, спрятаться и выпустить свое разочарование, свой гнев так, чтобы это не запечатлела камера. Но мы живем в обществе, где контент - это все. Это более глубокий вопрос. Мне очень трудно представить, что этот тренд направится в противоположную сторону и мы уберем камеры. Все останется как есть, или даже будет еще больше камер. Я удивлен, что у нас еще нет записей с камер, как мы принимаем душ. Наверное, это следующий шаг", - цитирует Джоковича The Tennis Letter.
Серб назвал "пугающей" необходимость привыкать к тому, что "на тебя всегда смотрит глаз, который ты не слышишь и о котором иногда забываешь".
"Иногда хочешь расслабиться и быть собой в том смысле, что не хочешь, чтобы публика это видела. Мне очень трудно представить, что эта тенденция пойдет вспять. Полагаю, это то, что нам придется принять", - добавил Джокович.
Лучано Дардери - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Итальянец убежал в туалет сразу после победы в матче Australian Open
20 января, 10:12
 
ТеннисAustralian OpenНовак ДжоковичКори ГауффЭлина Свитолина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала