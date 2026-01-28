https://ria.ru/20260128/dzhokovich-2070763159.html
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open и выразил сочувствие американке Кори Гауфф, после того как в... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T13:56:00+03:00
2026-01-28T13:56:00+03:00
2026-01-28T13:56:00+03:00
теннис
australian open
новак джокович
кори гауфф
элина свитолина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845664_0:21:1081:629_1920x0_80_0_0_e2eacd00ab298e8ee52fbd15245684db.jpg
https://ria.ru/20260128/shventek-2070698753.html
https://ria.ru/20260120/darderi-2068961755.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845664_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_ed9b88cf5c82922c23577283895d534a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
australian open, новак джокович, кори гауфф, элина свитолина
Теннис, Australian Open, Новак Джокович, Кори Гауфф, Элина Свитолина
Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open
Новак Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open и выразил сочувствие американке Кори Гауфф, после того как в интернете распространилось видео, на котором она разбивает ракетку.
Гауфф
ранее проиграла украинке Элине Свитолиной
в четвертьфинальном матче. После игры в соцсетях большую популярность набрало видео, как Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения.
"Я видел, что произошло с Коко после ее матча. Знаете, я ей сочувствую. Я знаю, каково это - сломать ракетку. Я делал это несколько раз за свою карьеру. Я знаю, каково быть в расстройстве, особенно после матча, в котором ты не показал своей игры. И я согласен с ней. Очень грустно, что ты не можешь уйти куда-нибудь, спрятаться и выпустить свое разочарование, свой гнев так, чтобы это не запечатлела камера. Но мы живем в обществе, где контент - это все. Это более глубокий вопрос. Мне очень трудно представить, что этот тренд направится в противоположную сторону и мы уберем камеры. Все останется как есть, или даже будет еще больше камер. Я удивлен, что у нас еще нет записей с камер, как мы принимаем душ. Наверное, это следующий шаг", - цитирует Джоковича
The Tennis Letter.
Серб назвал "пугающей" необходимость привыкать к тому, что "на тебя всегда смотрит глаз, который ты не слышишь и о котором иногда забываешь".
"Иногда хочешь расслабиться и быть собой в том смысле, что не хочешь, чтобы публика это видела. Мне очень трудно представить, что эта тенденция пойдет вспять. Полагаю, это то, что нам придется принять", - добавил Джокович.