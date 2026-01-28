МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал количество камер наблюдения на Australian Open и выразил сочувствие американке Кори Гауфф, после того как в интернете распространилось видео, на котором она разбивает ракетку.

Гауфф ранее проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинальном матче. После игры в соцсетях большую популярность набрало видео, как Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения.

"Я видел, что произошло с Коко после ее матча. Знаете, я ей сочувствую. Я знаю, каково это - сломать ракетку. Я делал это несколько раз за свою карьеру. Я знаю, каково быть в расстройстве, особенно после матча, в котором ты не показал своей игры. И я согласен с ней. Очень грустно, что ты не можешь уйти куда-нибудь, спрятаться и выпустить свое разочарование, свой гнев так, чтобы это не запечатлела камера. Но мы живем в обществе, где контент - это все. Это более глубокий вопрос. Мне очень трудно представить, что этот тренд направится в противоположную сторону и мы уберем камеры. Все останется как есть, или даже будет еще больше камер. Я удивлен, что у нас еще нет записей с камер, как мы принимаем душ. Наверное, это следующий шаг", - цитирует Джоковича The Tennis Letter.

Серб назвал "пугающей" необходимость привыкать к тому, что "на тебя всегда смотрит глаз, который ты не слышишь и о котором иногда забываешь".