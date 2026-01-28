Джокович заявил, что Музетти должен был победить его на Australian Open

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что его соперник по четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии по теннису итальянец Лоренцо Музетти должен был пройти в следующий раунд вместо него.
В среду посеянный под четвертым номером Джокович пробился в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема после травмы Музетти (5-й номер посева), который выиграл первые два сета со счетом 6:4, 6:3 и отказался от продолжения борьбы в третьей партии. Джокович одержал 103-ю победу в карьере на Australian Open, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (102).
«
"Я не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я как раз собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать, такое случается в спорте. Со мной такое тоже было несколько раз. Когда в четвертьфинале турнира Большого шлема ведешь 2-0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию, это так досадно. Желаю ему скорейшего выздоровления, и он, без сомнения, должен был сегодня стать победителем", - сказал Джокович в интервью на корте.
В полуфинале 38-летний Джокович, который является рекордсменом по количеству титулов Australian Open (10), встретится с победителем встречи между вторым сеяным итальянцем Янником Синнером и Беном Шелтоном (8) из США.