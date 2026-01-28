Джокович заявил, что Музетти должен был победить его на Australian Open

«

"Я не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я как раз собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать, такое случается в спорте. Со мной такое тоже было несколько раз. Когда в четвертьфинале турнира Большого шлема ведешь 2-0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию, это так досадно. Желаю ему скорейшего выздоровления, и он, без сомнения, должен был сегодня стать победителем", - сказал Джокович в интервью на корте.