Рейтинг@Mail.ru
Джокович заявил, что Музетти должен был победить его на Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
10:10 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/dzhokovich-2070704131.html
Джокович заявил, что Музетти должен был победить его на Australian Open
Джокович заявил, что Музетти должен был победить его на Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Джокович заявил, что Музетти должен был победить его на Australian Open
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что его соперник по четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии по теннису итальянец Лоренцо Музетти... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T10:10:00+03:00
2026-01-28T10:10:00+03:00
теннис
спорт
australian open
новак джокович
роджер федерер
янник синнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923568416_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_672659033cedcb81150282e7111d2706.jpg
https://ria.ru/20260128/muzetti-2070702858.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923568416_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_baaf420e735059d1934f8a3b8a5e5127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, australian open, новак джокович, роджер федерер, янник синнер
Теннис, Спорт, Australian Open, Новак Джокович, Роджер Федерер, Янник Синнер
Джокович заявил, что Музетти должен был победить его на Australian Open

Джокович заявил, что должен был проиграть Музетти в 1/4 финала Australian Open

© Фото : Пресс-служба Australian OpenСербский теннисист Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что его соперник по четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии по теннису итальянец Лоренцо Музетти должен был пройти в следующий раунд вместо него.
В среду посеянный под четвертым номером Джокович пробился в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема после травмы Музетти (5-й номер посева), который выиграл первые два сета со счетом 6:4, 6:3 и отказался от продолжения борьбы в третьей партии. Джокович одержал 103-ю победу в карьере на Australian Open, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (102).
«
"Я не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я как раз собирался домой сегодня вечером. Не знаю, что сказать, такое случается в спорте. Со мной такое тоже было несколько раз. Когда в четвертьфинале турнира Большого шлема ведешь 2-0 по сетам и полностью контролируешь ситуацию, это так досадно. Желаю ему скорейшего выздоровления, и он, без сомнения, должен был сегодня стать победителем", - сказал Джокович в интервью на корте.
В полуфинале 38-летний Джокович, который является рекордсменом по количеству титулов Australian Open (10), встретится с победителем встречи между вторым сеяным итальянцем Янником Синнером и Беном Шелтоном (8) из США.
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Музетти из-за травмы снялся с матча 1/4 финала Australian Open с Джоковичем
28 января, 10:03
 
ТеннисСпортAustralian OpenНовак ДжоковичРоджер ФедерерЯнник Синнер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала