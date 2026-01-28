https://ria.ru/20260128/dzhokovich-2070703320.html
Джокович побил рекорд Федерера по числу победных матчей на Australian Open
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович стал рекордсменом по количеству выигранных матчей на Открытом чемпионате Австралии по теннису, проходящем на хардовых кортах Мельбурна, сообщает Opta.
В среду посеянный под четвертым номером Джокович пробился в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема после травмы итальянца Лоренцо Музетти (5-й номер посева), который выиграл первые два сета со счетом 6:4, 6:3 и отказался от продолжения борьбы в третьей партии.
Джокович одержал 103-ю победу в карьере на Australian Open, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (102).
В полуфинале 38-летний Джокович, который является рекордсменом по количеству титулов Australian Open (10), встретится с победителем встречи между вторым сеяным итальянцем Янником Синнером и Беном Шелтоном (8) из США.