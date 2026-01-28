Рейтинг@Mail.ru
Джокович побил рекорд Федерера по числу победных матчей на Australian Open
Теннис
 
10:07 28.01.2026
Джокович побил рекорд Федерера по числу победных матчей на Australian Open
Джокович побил рекорд Федерера по числу победных матчей на Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Джокович побил рекорд Федерера по числу победных матчей на Australian Open
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович стал рекордсменом по количеству выигранных матчей на Открытом чемпионате Австралии по теннису, проходящем на... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
теннис
спорт
australian open
новак джокович
роджер федерер
янник синнер
https://ria.ru/20260128/muzetti-2070702858.html
спорт, australian open, новак джокович, роджер федерер, янник синнер
Теннис, Спорт, Australian Open, Новак Джокович, Роджер Федерер, Янник Синнер
Джокович побил рекорд Федерера по числу победных матчей на Australian Open

Джокович стал рекордсменом по числу побед на Australian Open, обойдя Федерера

Новак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Соцсети АО
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович стал рекордсменом по количеству выигранных матчей на Открытом чемпионате Австралии по теннису, проходящем на хардовых кортах Мельбурна, сообщает Opta.
В среду посеянный под четвертым номером Джокович пробился в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема после травмы итальянца Лоренцо Музетти (5-й номер посева), который выиграл первые два сета со счетом 6:4, 6:3 и отказался от продолжения борьбы в третьей партии.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
28 января 2026 • начало в 07:40
Завершен
Лоренцо Музетти
2 : 06:46:31:3
Новак Джокович
Календарь Турнирная таблица История встреч
Джокович одержал 103-ю победу в карьере на Australian Open, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (102).
В полуфинале 38-летний Джокович, который является рекордсменом по количеству титулов Australian Open (10), встретится с победителем встречи между вторым сеяным итальянцем Янником Синнером и Беном Шелтоном (8) из США.
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Музетти из-за травмы снялся с матча 1/4 финала Australian Open с Джоковичем
28 января, 10:03
 
ТеннисСпортAustralian OpenНовак ДжоковичРоджер ФедерерЯнник Синнер
 
Матч-центр
 
