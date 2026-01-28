https://ria.ru/20260128/dtp-2070860038.html
В Пермском крае два человека погибли в ДТП
В Пермском крае два человека погибли в ДТП
Два человека погибли при столкновении на трассе в Пермском крае "легковушки" и внедорожника, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 28.01.2026
