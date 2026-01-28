Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
Хоккей
 
16:30 28.01.2026
"Динамо" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
"Динамо" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
Московское "Динамо" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
"Динамо" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 января

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Московское "Динамо" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 28 января и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
2 : 4
ЦСКА
01:47 • Sergei Artemyev
13:25 • Макс Комтуа
(Даниил Пыленков, Дилан Сикура)
01:49 • Николай Коваленко
(Максим Соркин, Никита Охотюк)
13:37 • Мак Холлоуэлл
(Денис Гурьянов, Николай Коваленко)
16:05 • Ivan Patrikhayev
19:24 • Иван Дроздов
(Джереми Рой, Никита Нестеров)
Заголовок открываемого материала