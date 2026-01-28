https://ria.ru/20260128/dinamo-tsska-smotret-onlayn-2070801018.html
"Динамо" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
"Динамо" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Динамо" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
Московское "Динамо" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T16:30:00+03:00
2026-01-28T16:30:00+03:00
2026-01-28T16:30:00+03:00
хоккей
хк динамо
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068907003_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_764812a6019033351f3ca108bb05197c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068907003_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_b7b4832155f8f0eb9141a54089180599.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хк динамо, цска, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, спорт
Хоккей, ХК Динамо, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Спорт