https://ria.ru/20260128/delegatsiya-2070814082.html
Российская делегация регулярно получает указания Путина, заявил Песков
Российская делегация регулярно получает указания Путина, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2026
Российская делегация регулярно получает указания Путина, заявил Песков
Делегация РФ регулярно получает указания президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:00:00+03:00
2026-01-28T17:00:00+03:00
2026-01-28T17:00:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260128/peskov-2070811965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Российская делегация регулярно получает указания Путина, заявил Песков
Песков: российская делегация на переговорах получает указания Путина