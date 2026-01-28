https://ria.ru/20260128/chp-2070787285.html
На Урале ликвидировали открытое горение в пункте выдачи заказов Ozon
Открытое горение в пункте выдачи заказов "Озон" в городе Верхняя Пышма Свердловской области ликвидировано на площади 900 квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
