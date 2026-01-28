Рейтинг@Mail.ru
В Чернигове отключат горячую воду из-за повреждения котельных - РИА Новости, 28.01.2026
17:56 28.01.2026
В Чернигове отключат горячую воду из-за повреждения котельных
Подача горячей воды будет прекращена в Чернигове на севере Украины с 30 января из-за нагрузки на котельные и повреждений энергетической инфраструктуры, заявили... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:56:00+03:00
2026-01-28T17:56:00+03:00
Манометр в котельной . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подача горячей воды будет прекращена в Чернигове на севере Украины с 30 января из-за нагрузки на котельные и повреждений энергетической инфраструктуры, заявили в среду городском совете.
По данным на 2022 год, население города составляло почти 283 тысячи человек.
"С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды (в Чернигове -ред.)", - говорится в публикации на сайте Черниговского городского совета.
Уточняется, что решение принято из-за недостатка мощности котельных: часть из них выведена из строя, а все еще функционирующие не справятся с возросшей нагрузкой, особенно на фоне ожидаемого в Черниговской области похолодания. Заявляется, что все имеющиеся ресурсы будут направлены на поддержание отопления жилых домов. Сроки отключения не называются.
Ранее подачу горячей воды приостановили в части домов в Киеве из-за проблем с теплоснабжением.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
