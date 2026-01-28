https://ria.ru/20260128/bryugge-marsel-smotret-onlayn-2070828719.html
"Брюгге" — "Марсель": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Брюгге" — "Марсель": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Брюгге" — "Марсель": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Брюгге" и "Марсель" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
футбол
брюгге
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
олимпик (марсель)
брюгге, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт, олимпик (марсель)
Футбол, Брюгге, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт, Олимпик (Марсель)