"Пятерочка": спрос на готовую еду вырос на 59% в 2025 году
14:59 28.01.2026
"Пятерочка": спрос на готовую еду вырос на 59% в 2025 году
"Пятерочка": спрос на готовую еду вырос на 59% в 2025 году
В прошлом году покупатели приобрели в магазинах "Пятерочка" более 387 миллионов упаковок готовой еды, выпили почти 200 миллионов чашек горячих напитков и съели...
"Пятерочка": спрос на готовую еду вырос на 59% в 2025 году

В "Пятерочке" сообщили о росте спроса на готовую еду на 59%

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВывеска на здании универсама "Пятерочка"
Вывеска на здании универсама Пятерочка - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании универсама "Пятерочка". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В прошлом году покупатели приобрели в магазинах "Пятерочка" более 387 миллионов упаковок готовой еды, выпили почти 200 миллионов чашек горячих напитков и съели около двух миллиардов штук выпечки, а в целом спрос на готовую еду в торговых точках сети вырос на 59%, сообщает компания.
Как отметили в "Пятерочке", доля готовой еды в ассортименте магазинов увеличилась в 2025 году до 5%, прирост год к году составил 45%. За 2025 год россияне купили почти 2,6 миллиарда позиций в торговых точках сети – это горячая еда, выпечка и напитки.
При этом пятницы стали пиковыми для покупок выпечки (298 миллионов штук за год) и готовой еды (68 миллионов штук). Начиная со вторника до конца рабочей недели, жители страны выпивали по 550 тысяч напитков ежедневно. Самым популярным сезоном для булочек и кофе стала осень. В октябре и декабре чаще остальных месяцев покупали готовые блюда.
Покупательские предпочтения отличались и по месту проживания. Жители южных регионов опередили остальных в покупках кофе (69 миллионов чашек) и выпечки (544 миллиона штук). В Центральной России приобретали больше готовой еды – 153 миллиона упаковок за год.
"Готовая еда стала одной из постоянных категорий покупок и на этом рынке уже сформирован пул классических блюд, который обеспечен высоким спросом. Чтобы развивать это направление и получить лояльность покупателей, необходимо расширение ассортимента и ввод новых предложений", – приводится в сообщении комментарий директора департамента категории "Готовая еда" торговой сети "Пятерочка" Антона Воеводина.
Предновогодняя торговля в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Ромир": "Пятерочка" стала лидером рейтинга по ценам на новогодние продукты
