"Пятерочка": спрос на готовую еду вырос на 59% в 2025 году

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В прошлом году покупатели приобрели в магазинах "Пятерочка" более 387 миллионов упаковок готовой еды, выпили почти 200 миллионов чашек горячих напитков и съели около двух миллиардов штук выпечки, а в целом спрос на готовую еду в торговых точках сети вырос на 59%, сообщает компания.

Как отметили в "Пятерочке", доля готовой еды в ассортименте магазинов увеличилась в 2025 году до 5%, прирост год к году составил 45%. За 2025 год россияне купили почти 2,6 миллиарда позиций в торговых точках сети – это горячая еда, выпечка и напитки.

При этом пятницы стали пиковыми для покупок выпечки (298 миллионов штук за год) и готовой еды (68 миллионов штук). Начиная со вторника до конца рабочей недели, жители страны выпивали по 550 тысяч напитков ежедневно. Самым популярным сезоном для булочек и кофе стала осень. В октябре и декабре чаще остальных месяцев покупали готовые блюда.

Покупательские предпочтения отличались и по месту проживания. Жители южных регионов опередили остальных в покупках кофе (69 миллионов чашек) и выпечки (544 миллиона штук). В Центральной России приобретали больше готовой еды – 153 миллиона упаковок за год.