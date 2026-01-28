Рейтинг@Mail.ru
08:36 28.01.2026
Жительница Волгоградской области выбросила лотерейный билет и выиграла
Жительница Волгоградской области выбросила лотерейный билет и выиграла - РИА Новости, 28.01.2026
Жительница Волгоградской области выбросила лотерейный билет и выиграла
Выброшенный в мусор лотерейный билет принес жительнице Волгоградской области миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи". РИА Новости, 28.01.2026
Новости
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Выброшенный в мусор лотерейный билет принес жительнице Волгоградской области миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи".
"Жительница Волгоградской области Наталья выиграла один из призов по миллиону рублей в акции "Второй шанс круглый год" для участников лотереи "Мечталлион". Выигрышный билет мог так и остаться незамеченным — сначала его выбросили, а затем буквально достали из мусорного ведра", — рассказали там.
Билет все же решили проверить — и он оказался выигрышным. Победительница призналась, что раньше относилась к лотереям без особых ожиданий, но поняла, что нужно надеяться и верить.
Выигрыш семья планирует потратить на ремонт.
