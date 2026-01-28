Рейтинг@Mail.ru
18:13 28.01.2026 (обновлено: 19:13 28.01.2026)
Бывшего вице-президента ОКР переобъявили в розыск
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА РИА Новости Спорт, 28.01.2026
ахмед билалов
владимир путин
курорты северного кавказа
олимпийский комитет россии (окр)
спорт
вокруг спорта
ахмед билалов, владимир путин, курорты северного кавказа, олимпийский комитет россии (окр), спорт, вокруг спорта
Ахмед Билалов, Владимир Путин, Курорты Северного Кавказа, Олимпийский комитет России (ОКР), Спорт, Вокруг спорта
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Билалов, бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа", был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
В 2019 году Билалов был задержан в США в связи с нарушением правил пребывания в стране по не иммиграционной визе, позже его отпустили под залог.
«
"Билалов Ахмед... переобъявлен", - говорится в базе МВД.
Евгений Савин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Адвокат объяснил, почему экс-футболиста Савина могли переобъявить в розыск
11 ноября 2025, 04:14
 
Ахмед БилаловВладимир ПутинКурорты Северного КавказаОлимпийский комитет России (ОКР)СпортВокруг спорта
 
