"Бенфика" — "Реал": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Бенфика" — "Реал": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Бенфика" — "Реал": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
Португальская "Бенфика" и мадридский "Реал" встретятся в матче заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
