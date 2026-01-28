https://ria.ru/20260128/bayer-vilyarreal-smotret-onlayn-2070824687.html
"Байер" — "Вильярреал": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Байер" — "Вильярреал": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Байер" — "Вильярреал": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Байер" и "Вильярреал" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА.
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
футбол
байер 04
вильярреал
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
