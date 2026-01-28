Демин получил технический фол за толчок, который привел к потасовке

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин был наказан техническим фолом за толчок соперника в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Финикс Санз".
Встреча в Финиксе закончилась победой хозяев со счетом 106:102 (28:29, 32:22, 22:24, 24:27). Демин стал вторым по результативности игроком "Бруклина", набрав 15 очков, 5 подборов и 3 перехвата за 30 минут игрового времени. Россиянин провел 33-й матч подряд с заброшенным трехочковым и сравнялся по этому показателю с рекордсменами в истории НБА среди новичков.
В концовке четвертой четверти Демин пришел на помощь одноклубнику Теренсу Манну, которого атаковал под кольцом игрок "Финикса" Диллон Брукс. Манн упал на паркет после подбора, а Брукс пытался вырвать у него мяч. Эпизод перерос в массовую потасовку, по итогам которой Демин заработал технический фол за толчок Брукса.
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
15 декабря 2025, 11:50