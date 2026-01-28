Рейтинг@Mail.ru
08:25 28.01.2026
Демин получил технический фол за толчок, который привел к потасовке
Демин получил технический фол за толчок, который привел к потасовке
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин был наказан техническим фолом за толчок соперника в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Демин получил технический фол за толчок, который привел к потасовке

Демин получил технический фол за толчок, который привел к потасовке в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин был наказан техническим фолом за толчок соперника в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Финикс Санз".
Встреча в Финиксе закончилась победой хозяев со счетом 106:102 (28:29, 32:22, 22:24, 24:27). Демин стал вторым по результативности игроком "Бруклина", набрав 15 очков, 5 подборов и 3 перехвата за 30 минут игрового времени. Россиянин провел 33-й матч подряд с заброшенным трехочковым и сравнялся по этому показателю с рекордсменами в истории НБА среди новичков.
В концовке четвертой четверти Демин пришел на помощь одноклубнику Теренсу Манну, которого атаковал под кольцом игрок "Финикса" Диллон Брукс. Манн упал на паркет после подбора, а Брукс пытался вырвать у него мяч. Эпизод перерос в массовую потасовку, по итогам которой Демин заработал технический фол за толчок Брукса.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
15 декабря 2025, 11:50
 
БаскетболСпортЕгор ДеминФиникс СанзБруклин НетсНБАДиллон Брукс
 
