https://ria.ru/20260128/barselona-kopengagen-smotret-onlayn-2070854100.html
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
Испанская "Барселона" и датский "Копенгаген" встретятся в матче заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T22:00:00+03:00
2026-01-28T22:00:00+03:00
2026-01-28T22:00:00+03:00
футбол
барселона
копенгаген
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064485540_0:0:2521:1418_1920x0_80_0_0_e12f86247a0d6a1170f8f7168be0ff90.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064485540_0:0:2521:1892_1920x0_80_0_0_8375b635c7666e55a7b819213f3f8c16.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барселона, копенгаген, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, Барселона, Копенгаген, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт