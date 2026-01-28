https://ria.ru/20260128/barselona-kopengagen-smotret-onlayn-2070828986.html
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Барселона" и "Копенгаген" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
