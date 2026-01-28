Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
18:00 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/barselona-kopengagen-smotret-onlayn-2070828986.html
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Барселона" и "Копенгаген" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
Футбол, Барселона, Копенгаген, Лига чемпионов УЕФА

"Барселона" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Барселона" и "Копенгаген" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 28 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Барселона
4 : 1
ФК Копенгаген
48‎’‎ • Роберт Левандовский
(Ламин Ямаль)
60‎’‎ • Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
69‎’‎ • Рафинья (П)
85‎’‎ • Маркус Рэшфорд
04‎’‎ • Viktor Dadason
(Мохамед Эльюнусси)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
