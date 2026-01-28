https://ria.ru/20260128/ayntrakht-tottenkhem-smotret-onlayn-2070825014.html
"Айнтрахт" — "Тоттенхэм": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Айнтрахт" — "Тоттенхэм": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Айнтрахт" — "Тоттенхэм": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
футбол
айнтрахт (франкфурт)
тоттенхэм хотспур
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968122981_2:0:1275:716_1920x0_80_0_0_e0794cc8169fff303b7e92e7c2530780.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968122981_161:0:1116:716_1920x0_80_0_0_b9d541b4c4cde1f82c65874790b448de.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айнтрахт (франкфурт), тоттенхэм хотспур, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, Айнтрахт (Франкфурт), Тоттенхэм Хотспур, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт