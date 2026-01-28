Рейтинг@Mail.ru
"Аякс" — "Олимпиакос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
Футбол
 
18:00 28.01.2026
"Аякс" — "Олимпиакос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Аякс" — "Олимпиакос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Аякс" — "Олимпиакос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Аякс" и "Олимпиакос" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
аякс, олимпиакос (пирей), лига чемпионов уефа
Футбол, Аякс, Олимпиакос (Пирей), Лига чемпионов УЕФА

"Аякс" — "Олимпиакос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Аякс" и "Олимпиакос" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 28 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Аякс
1 : 2
Олимпиакос
69‎’‎ • Каспер Дольберг (П)
52‎’‎ • Желсон Мартинш
(Мехди Тареми)
79‎’‎ • Сантьяго Хеззе
(Чикиньо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
